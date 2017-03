Presentaron apoyos a tamberos de la cuenca del Santa Lucía

Del río Santa Lucía se obtiene el agua que se potabiliza y consume más de la mitad de la población.

Lo más importante

Fuente:

Productores lecheros con hasta 300 vacas en ordeñe, cuyos tambos estén en la cuenca del río Santa Lucía, podrán recibir hasta US$ 16 mil para inversiones que promuevan la sustentabilidad de sus sistemas, lo que terminará beneficiando a toda la sociedad.Los productores de escala mediana tendrán un subsidio de 80% en ese dinero, mientras que para los medianos el subsidio será de 50%. Además, los productores podrán disponer de US$ 2.370 para abonar asistencia técnica.Así lo establece un convenio firmado ayer en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) por representantes de dicha Secretaría de Estado, del Instituto Nacional de la Leche (Inale), de Conaprole y de la Sociedad de Productores de Leche de Florida (SPLF). No obstante se precisó que pronto la operativa involucrará a otras instituciones del sector.Todo esto contempla, además de lo productivo, el objetivo de cuidar la calidad del agua en la cuenca del Santa Lucía, porque de allí proviene el agua potable que consume más de la mitad de la población del país.Para acceder a dicho apoyo no reembolsable el productor deberá presentar un subproyecto –individual, aunque se valorará la visión de microcuenca– a través de la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del MGAP. Ese proyecto deberá integrar inversiones en obras y equipos para la gestión de efluentes y agua en la operación y el mantenimiento de los sistemas por tres años, y la asistencia técnica para la formulación y el seguimiento.En 68 proyectos de un plan piloto realizado en 2016, por un monto de casi US$ 2 millones, se consideraron inversiones en capturar todos los efluentes (34%); distribución y aplicación de residuos orgánicos (33%); mejorar el aprovechamiento del agua en el tambo y en la casa (12%); disminuir la producción de efluentes (11%); agua en cantidad y calidad para el tambo (3%); sistematización del predio (3%); y otros (4%).El dinero debe ser utilizado en las inversiones y en los gastos de operación y mantenimiento.Hasta fin de abril hay plazo para la presentación de los subproyectos, los que de inmediato serán evaluados, existiendo un segundo plazo hasta fin de junio para resolver las adjudicaciones.Los subproyectos tienen que ser presentados por agrónomos o veterinarios habilitados por el programa de registro y habilitación de técnicos de la DGDR.Esos profesionales deberán participar de capacitaciones para hacer un adecuado diagnóstico ambiental y uso de las recomendaciones del comité técnico vinculado al proyecto, comité que será el responsable de evaluar los proyectos y que se conforma con representantes de distintas direcciones del MGAP y del Inale.Los fondos para cumplir con todo esto los aporta el MGAP, a través de la DGDR, con recursos procedentes de un proyecto financiado por el Banco Mundial.Los productores y sus asesores pueden obtener más detalles sobre las bases de la convocatoria en el portal www.mgap.gub.uy , por el correo consultasdgdr@mgap.gub.uy, por los teléfonos 2308 3562 y 2309 7025 o concurriendo a cualquiera de las oficinas del MGAP.Al inicio de su intervención, el ministro Tabaré Aguerre recordó ayer que el día anterior había brindado otra conferencia de prensa, en ese caso sobre el tema de la carne adulterada en Brasil. No obstante esta nueva conferencia sobre el desarrollo de una lechería sostenible en la cuenca del río Santa Lucía "es un tema mucho más importante, tiene que ver con construirle oportunidades a los uruguayos; de empleo, de inclusión y también de vivir en un medio ambiente sostenible".