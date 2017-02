Primaria revisará todos los textos que se utilizan en colegios privados

A raíz de la polémica suscitada por la comparación entre comunismo y la aldea de Los Pitufos que presenta el libro de historia para sexto año de escuela, Uy - siglo XX, el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) dispuso la realización de un relevamiento de los libros de Ciencias Sociales que se utilizan en sexto año de los colegios privados para verificar la difusión que tiene el libro cuestionado y, en caso de considerarlo pertinente, ofrecer a estas instituciones una opinión de sus técnicos para que tomen los recaudos necesarios, dijo a El Observador el consejero del CEIP, Héctor Florit.

Pero, además, el jerarca adelantó también que seguramente el CEIP lleve a la práctica la sugerencia que el martes 14 realizó el Codicen, que propone que Primaria establezca una lista de libros recomendados para ser utilizados en instituciones públicas y privadas. Florit dijo que el CEIP todavía no tomó oficialmente esa decisión, pero agregó que si el Codicen lo sugiere, se tendrá que hacer.

Eso implica que Primaria revisará todos los libros que se usan en los colegios privados. No obstante, el consejero remarcó que se hará en el respeto de la libertad de enseñanza y no se buscará censurar ningún libro. También aclaró que, a su entender, ningún libro deberá esperar la valoración del CEIP para poder ser utilizado en las instituciones.

Señalar sin prohibir

Desde que surgió el debate, las autoridades de Primaria aclararon que el libro Uy - siglo XX no se utiliza en las escuelas públicas, dado que en ellas se usan los textos editados por el propio consejo. Sin embargo, los colegios privados tienen libertad para utilizar los textos que consideren oportunos.

De hecho, el polémico libro es utilizado en alguno de ellos. Esto despertó la preocupación de la oposición, que pidió controlar los libros que se utilizan en las instituciones privadas.

El lunes 13 –mismo día en que se desató la polémica en las redes sociales– los colegios privados recibieron un mail del CEIP, firmado por la directora del Departamento de Educación Privada, inspectora, Elbia Torino, invitándolos a enviar información sobre los libros de texto utilizados.



El mail, al que tuvo acceso El Observador, dice: "Estimados maestros directores: Solicitamos de forma urgente que envíen el título, autor y editorial del libro, utilizado por los alumnos de sexto en el año 2016. Muchas gracias por su respuesta".

Florit explicó que esa decisión se tomó bajo la premisa de que Primaria tiene potestad de acompañar y hacer un señalamiento de los materiales que se utilizan en las instituciones privadas habilitadas.

No obstante, según pudo saber El Observador, el mail también llegó a colegios no habilitados. En este caso, Florit señaló que estas instituciones no tienen la obligación de contestar.

Paralelamente, el CEIP también encomendó a sus equipos técnicos la valoración pedagógica y técnica del libro en cuestión. Florit explicó que una vez realizado ese trabajo, si las autoridades lo consideran pertinente enviarán a los colegios que utilicen el texto la opinión de los técnicos para que estos tomen los recaudos necesarios.

Florit observó que Primaria no revisa constantemente los libros de los colegios privados, pero con la resolución de Codicen esta tarea se realizará en forma más frecuente.





Comparación polémica

El libro Uy - siglo XX es editado por Índice Grupo Editorial y su autora es Silvana Pera. En la página 117 presenta a los alumnos la comparación polémica. "Quizá te ayude el siguiente ejemplo para acercarte a la idea de la sociedad comunista. ¿Conoces a los Pitufos? Son una comunidad que vive en una aldea. Todos tienen acceso a la vivienda. Nadie pasa hambre", dice.

















