Primera ministra británica anunció estrategia para el brexit

Fuente: EFE

La primera ministra británica, Theresa May, confirmó este martes que el Reino Unido abandonará el mercado único europeo, aunque intentará negociar un acuerdo comercial "lo más amplio posible" con la Unión Europea (UE).En un discurso en Londres , afirmó que la permanencia en el mercado único significaría en la práctica que este país no sale de la UE, como se votó en el referéndum del 23 de junio de 2016, porque aún estaría sometido a la legislación europea.La líder conservadora insistió en que intentará conseguir "un acuerdo ambicioso de comercio libre" con los 27 y "máximo acceso al mercado único en base totalmente recíproca", aunque también remarcó que prefiere acabar sin pacto que aceptar uno que perjudique los intereses del país.Señaló también que quiere salir de la unión aduanera, porque continuar en ella "impediría firmar acuerdos comerciales" con otros países de fuera de la UE, pero querría conservar acuerdos concretos de ausencia de tarifas para sectores y mercados específicos.May insistió en que quiere "un acuerdo tarifario" con Bruselas , lo que podría significar algún tipo de pertenencia parcial a la unión aduanera.La primera ministra aceptó que el Reino Unido probablemente tenga que continuar haciendo contribuciones a la UE una vez abandone el bloque, dependiendo del acuerdo que negocie, pero estas serán "relativamente pequeñas" comparadas con las que hace actualmente.También abogó por un acuerdo "transitorio" entre Londres y Bruselas que permita aplicar de forma ordenada el nuevo marco resultante de la negociación del " brexit ".May pronunció en el palacete de Lancaster House, en Londres, un esperado discurso sobre su estrategia para el "brexit" o salida de la UE, tras meses de ambigüedad que han soliviantado a la oposición política y provocado inestabilidad en los mercados.Tras caer casi un 20 % desde el pasado referéndum, la libra esterlina se mantuvo hoy al alza ante la garantía de May de que someterá a votación parlamentaria el acuerdo definitivo con la Unión Europea.Aunque la noticia de la salida del mercado único empañó los ánimos, los inversores valoraron que el Reino Unido reducirá sus contribuciones a las arcas europeas, lo que mantuvo en positivo a la moneda británica, que subía esta mañana casi un 2 % frente al dólar, hasta 1,228 dólares, y un 0,92 % frente al euro, hasta 1,146.