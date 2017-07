Procesan con prisión al homicida del policía Wilson Coronel

La jueza Marcela Vargas resolvió el procesamiento con prisión de Odemar Jerar Fagúndez Costa como presunto autor penalmente responsable de tres delitos de homicidio; uno de ellos muy especialmente agravado y otro en grado de tentativa, informaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.





Fagúndez Costa fue detenido este viernes por la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Policía de Montevideo como presunto autor del homicidio del policía Wilson Coronel que prestaba servicios en una pizzería de Pocitos ubicada en 26 de Marzo y Buxareo.





Además de los delitos de homicidio, Fagúndez fue procesado por dos delitos de rapiña especialmente agravado por el uso de arma de fuego; todos ellos en régimen de reiteración real y uno de ellos en grado de tentativa y en reiteración real con un delito de atentado.





El Ministerio del Interior informó el viernes en su página web que Fagúndez posee ocho antecedentes penales por delitos de hurto y rapiña. Asimismo, informó que durante la investigación se encontraron coincidencias con un homicidio y dos rapiñas cometidas entre junio y julio de este año.

La madrugada del 10 de julio Coronel estaba recostado sobre el mostrador de la pizzería, mientras el cajero contaba el dinero porque el local acababa de cerrar, cuando un delincuente entró por una puerta lateral apuntando con un revólver y pidiendo el dinero.

Coronel, que estaba vestido de particular, desenfundó su arma y, sin apuntarle ni advertirle que era policía, le pidió al ladrón que bajara el revólver. Pero el delincuente no le obedeció y, apuntándolo, le retrucó pidiéndole al policía que entregara su arma. Coronel no le hizo caso y el rapiñero se lo repitió dos veces más. Luego de advertirle tres veces, le disparó en la cabeza.

