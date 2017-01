Productores esperan cobrar el Fondo Arrocero IV en 15 días

Cultivos, sanidad y mercados

Un mayor margen

Los productores estiman que en 15 o 20 días estará disponible el pago del Fondo de Financiamiento y Reconversión de la Actividad Arrocera IV (Ffraa), confirmó a El Observador el presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), Ernesto Stirling. El dirigente reconoció de todas formas que la medida se trata de más endeudamiento de largo plazo para arreglar endeudamiento de corto plazo.Se intenta paliar la difícil situación financiera del sector arrocero con la creación de un nuevo fondo de hasta US$ 80 millones.En el último año el sector agudizó sus dificultades, dado que los precios de venta promedio bajaron. El fondo tiene como objetivo cancelar deudas de productores, originadas exclusivamente en la actividad productiva arrocera, con el Banco de la República y con otras instituciones de intermediación financiera que determine la reglamentación, y con las empresas industrializadoras y exportadoras; financiar la actividad arrocera; y cancelar deudas que fueran contraídas por el fondo para atender los objetivos anteriores, según detalla el proyecto enviado al Parlamento por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el marco de la Rendición de Cuentas votada en junio pasado.El Poder Ejecutivo estableció hasta 20% de libre disponibilidad para el productor y 80% restante estará destinado a cubrir deudas que surjan exclusivamente de la producción Los productores y el gobierno estuvieron reuniéndose en varias ocasiones para definir las características de esta herramienta financiera, considerando especialmente algunos posibles ajustes respecto a las experiencias anteriores.Cabe recordar que el Fondo Arrocero III, aprobado en la Rendición de Cuentas del año 2012, tenía un tope de US$ 40 millones."La situación financiera del sector es mala, porque seguimos con costos altos. El dólar sigue planchado, factor que incide al menos en 30% o 35% de los costos, la situación es mucho peor que la del año pasado en ese sentido. El productor precisa de una mejor competitividad. Estamos siendo muy poco competitivos y esto lleva a que las empresas tengan serios problemas financieros y de endeudamiento", dijo Stirling.Consultado sobre la situación de los cultivos, el productor señaló que vienen relativamente bien, aunque la semana pasada hubo alta nubosidad y lluvias. Los arroceros esperan que de ahora en más haya días de mayor radiación solar y se mantengan las altas temperaturas hasta fines de febrero, ya que ello favorecería mucho a los cultivos.Sobre la condición sanitaria de las plantas Stirling señaló que en el este aparecieron algunos focos de enfermedad pyricularia temprana (tizón), pero no pasó de algunos manchones de poca entidad. Los días de mucha nubosidad y humedad inciden en la aparición de esta enfermedad.En relación a la situación comercial del cultivo, indicó que aún queda stock de la zafra pasada y es posible que a alguna industria le quede algo de remanente cuando se coseche el arroz de esta zafra. Para los dos primeros meses de este año se planifican embarques hacia diversos destinos como Irán, Perú, Brasil, Cuba y Venezuela.Opypa estima un crecimiento en el margen del negocio arrocero para la campaña 2016/17. El margen de la zafra anterior fue de US$ 227 por hectárea, el más bajo de los últimos 11 años.