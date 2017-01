Productores lecheros inquietos por las deudas de corto y mediano plazo

Los productores lecheros plantearán el próximo martes 31 las persistentes dificultades financieras y la necesidad de encontrar soluciones para los compromisos del corto plazo en reunión que mantendrán con autoridades del Instituto Nacional de la Leche Inale undefined, a realizarse en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), informó a El Observador Agropecuario el titular de la gremial, Rodolfo Braga.





Los productores plantearán la necesidad de que las industrias implementen una mejora en el precio que obtienen por la leche que envían a las industrias y, por otro lado, solicitarán al Poder Ejecutivo una suba de $ 3 por litro en la venta del producto al público.





Interesa conocer a su vez la visión de los integrantes de Inale sobre los avances alcanzados en la búsqueda de una solución al problema de endeudamiento en que ha incurrido el sector, fundamentalmente originado en el 2016 en procura de mantener la fuerte producción lechera alcanzada en los últimos tiempos.





La ANPL entiende que el análisis de la paramétrica que define el precio de la leche al público, y que debería ajustarse en marzo próximo, va a tener un nuevo aumento. A partir de esa información que suministre Inale se considerará si es necesario –como ocurrió en setiembre pasado– que por encima de ese indicador se otorgue un incremento complementario.





Aumentos salariales





Se debe tener en cuenta que entretanto hubo aumentos salariales importantes, también de tarifas públicas y sobre todo el combustible, que afecta a todos los eslabones de la cadena productiva, sostuvo Braga.





El directivo recordó que del último ajuste había quedado $ 1 rezagado para aplicar en la corrección de marzo próximo y agregó que mínimamente debería tener en cuenta la inflación. En consecuencia, la leche tarifada debería subir $ 2 por litro debido a la evolución de costos. Dijo que atendiendo el redondeo que hace el comercio, que ahora eleva el valor de $ 21,70 a $ 22, perfectamente el precio al público debería ser de $ 25 por litro.





En la reunión habitual de los martes de la ANPL, a la que se invitó a los directores de Conaprole, los directivos de la cooperativa respondieron que difícilmente puedan acceder al pedido formulado por la gremial para aumentar el precio a los tamberos en las remisiones de enero, en función del considerable esfuerzo realizado en los meses previos.





Pero comprendieron que en los próximos meses puede ser factible esa mejora, que los productores consideran necesaria, en un período de menores remisiones y problemas de calidad. Además el buen clima ha generado más gastos, en la medida que la mayor producción de pastos implica la necesidad de invertir en fardos y silos que permitan la conservación del alimento.





En la reunión se procuró tener una primera visión de cómo se presenta el año 2017 en aspectos comerciales, productivos y económicos vinculados al precio que le pagan a los productores. Más allá de los valores internacionales de los lácteos, lo importante era tener la visión de Conaprole sobre los precios de la leche para este mes y los venideros, explicó Braga.





Endeudamiento





Los productores lecheros ven con mucha expectativa el trabajo que impulsa el Instituto Nacional de la Leche (Inale) para una solución de largo plazo al problema del endeudamiento sobre la base de un estudio solicitado al técnico del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), Ignacio Arboleya, teniendo como base un aumento de la productividad lechera, destacó a El Observador Rodolfo Braga. Por otra parte, admitió a Tiempo de Cambio de Radio Rural que el endeudammiento global del sector, que supera los US$ 300 millones, incluye US$ 70 millones que deben pagar en un plazo no superior a un año, con la consiguiente amenaza que le significa al sector trabajar con esa presión financiera.

























