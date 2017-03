Proponen mantener prohibición de salidas de reclusos reincidentes

El Partido de la Gente presentó un proyecto para que los presos que son reincidentes no puedan obtener libertades anticipadas una vez que empiece a regir el nuevo Código del Proceso Penal.

A partir de julio estará vigente el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) y esa prohibición quedará sin efecto, según lo advirtió el fiscal penal Gustavo Zubía, algo que no fue advertido cuando la actual ley se discutió en el Parlamento.

El primer proyecto del Partido de la Gente que orienta el empresario Edgardo Novick, presentado por los diputados Guillermo Facello y Daniel Peña, propone derogar el artículo 19 de la ley 19.446 que estableció el nuevo régimen de libertades anticipadas y penas sustitutivas a la privación de libertad, el cual fue acordado por todos los partidos durante reuniones con el presidente Tabaré Vázquez.

El primer artículo de la ley 19.446 de la Limitación de la Libertad Provisional, Condicional, o Anticipada establece que ese beneficio "no será de aplicación en caso de reiteración, reincidencia o habitualidad" para los delitos de violación, hurto, rapiña, rapiña con privación de libertad, homicidio, extorsión y secuestro, entre otros. Pero el artículo 19 consagra que "estas normas son de aplicación inmediata a su promulgación y continuarán en vigencia en todo aquello que sea concordante y complementario a lo dispuesto por la Ley 19.293" (Código del Proceso Penal) y "sus modificativas". Zubía explicó en febrero a El Observador que "es clara la falta de concordancia" de esta ley con el CPP puesto que "negarle la libertad a los reincidentes en absoluto está en el nuevo código". Por lo tanto la normativa solo "va a estar vigente hasta julio" y caerá con la aplicación del nuevo CPP, indicó.

Los diputados Facello y Peña señalaron en un comunicado que "la redacción final de esta disposición general no estuvo en el espíritu" de los que coincidieron "en la necesidad de combatir especialmente la rama más intensa del accionar delictual como es la desarrollada por los reincidentes, que se presentan como quienes en forma permanente atentan contra la convivencia social en forma por demás lesiva".

De no aprobarse la derogación del artículo 19, se volverá al sistema que permitía otorgar beneficios liberatorios a los reincidentes, afirmaron los diputados del Partido de la Gente. Además, opinaron que esa situación "no aparece como oportuna en este momento" y que no se cumplirá con el acuerdo alcanzado por las fuerzas políticas.





