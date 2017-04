Propuesta para bajar tarifas de UTE aún sin aval de Economía

UTE está trabajando en una propuesta para reducir la tarifa de la energía eléctrica, aunque todavía no están del todo claro su alcance y si contará con el aval del Ministerio de Economía. El informativo matutino de radio Sarandí informó ayer que el presidente Tabaré Vázquez tenía previsto realizar ese anuncio en el marco del Consejo de Ministros que se desarrolló en el club Progreso en La Teja, con una rebaja que estaría entre 12% y 15%. Sin embargo, cuando la prensa consultó al mandatario antes del inicio del cónclave sobre ese tema le puso paños fríos. "Estamos estudiando permanentemente el tema tarifas de los organismos públicos. Cuando haya algo, lo anunciaremos", se limitó a responder ante la consulta de los medios.

Fuentes de UTE ratificaron a El Observador que hasta el pasado viernes se estuvo trabajando en reserva en una propuesta para reducir las tarifas. Uno de los informantes indicó que en un principio ese porcentaje de rebaja en la tarifa se habló de aplicarlo solo para los aumentos de consumo que suelen registrarse cada año ante el descenso de las temperaturas en los hogares residenciales, y aplicar un lógica similar para la demanda de las industrias.

No obstante, otro informante del ente no descartó que la rebaja sea de carácter general, aunque reconoció que "hay una negociación política compleja" que escapa a lo que pueda resolver o sugerir el ente al Poder Ejecutivo.

Uno de los filtros que deber sortear esa propuesta que elaboraron los técnicos de UTE y su presidente, Gonzalo Casaravilla, es la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que encabeza Danilo Astori. El líder del equipo económico apeló y justificó durante su actual gestión a una mejora en los números de las empresas públicas para ayudar a recomponer el rojo de las cuentas públicas a la meta de 2,5% para el final del actual período de gobierno (hoy está en 3,8% en los 12 meses a abril). Por eso fue que las tarifas de UTE aumentaron 7,9% en enero de este año, pese a un notorio descenso en el costo de abastecimiento de la demanda. El año pasado, el MEF le pidió al ente que triplicar su aporte a Rentas Generales a unos US$ 218 millones, respecto a los US$ 76 millones que suele volcar cada año. Según el informe mensual de marzo que publicó la consultora SEG Ingeniería, Uruguay tiene la energía residencial más cara de la región con una tarifa de US$ 291 por mW/h, lejos de los US$ 210 de Brasil, los US$ 202 de Chile, o de los US$ 92 por mW/h que pagan los consumidores residenciales en Argentina.

