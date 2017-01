Protegerse del cáncer de piel le sale caro a usuarios de mutualistas

Con respecto al mutualismo, El Observador relevó 22 centros tanto de Montevideo como del interior del país. En 13 de ellos, los usuarios solo pueden conseguir el filtro solar si un dermatólogo se lo receta. En la mayoría de estos casos, el sistema funciona igual que ASSE, por lo que los usuarios deben pasar primero por un médico general para que los derive. El plazo es el mismo, pero hay que sumarle los costos de las órdenes y el tique para acceder al producto.

El filtro solar que suministra ASSE tiene un precio promedio en farmacias de $599. La Asociación Española es la mutualista que tiene las órdenes y tiques más caros, por lo que los usuarios terminan pagando $543 para acceder al producto. En este caso, los socios reciben el Dermur F30 de 250 mililitros, pero tienen que ir dos veces a consulta y esperar hasta 31 días para ahorrar $56.

El costo

Los protectores solares están exonerados de IMESI desde 2009, pero sí tienen una carga tributaria de IVA del 22%. Fuentes vinculadas al MSP dijeron a El Observador que no tienen pensado realizar ningún trámite en el Ministerio de Economía para reducir o exonerar este impuesto, como sí ocurre con otros productos, como el repelente de mosquitos.

Además del IVA, a los filtros solares hay que agregarles el resto de los impuestos y los costos de importación. Un Hawaiian Tropic F30 cuesta US$ 10 ($300) en una farmacia en Estados Unidos, pero los uruguayos lo compran a más de $600 en el mercado local.

Una empresa que desea importar filtros solares debe pagar 18% de recargo, un anticipo de IVA de 10%, un anticipo de IRAE de 4% y una tasa consular del 2%. Si bien los anticipos se descuentan luego, hay que sumar los honorarios del despachante de aduanas, los costos del transporte y el seguro de la mercadería. Recién al final de esta cadena está la ganancia de la farmacia que vende el producto al público.

Pese a esta diferencia en el precio, los filtros solares no se pueden traer por encomienda, ya que deben ser regulados por el MSP. De acuerdo con el Reglamento Técnico Mercosur sobre protectores solares en cosméticos, la cartera debe asegurar la eficacia del producto y establecer los criterios de rotulado.

Recomendaciones

Si bien ASSE otorga a sus usuarios un protector solar F30, el dermatólogo Néstor Macedo dijo a El Observador que ese es el mínimo aceptable. "Lo que estamos recomendando es un factor de protección 40 o 50", afirmó el especialista. De hecho, "las pieles más blancas, los que tienen pelo rubio y ojos más claros" no pueden usar filtros más bajos que esos, explicó Macedo.

"Usar en forma adecuada un buen fotoprotector no autoriza a tomar más sol ni a ir en horarios no indicados", dijo. Además, Macedo afirmó que el filtro solar es una herramienta eficaz en la prevención del cáncer de piel , "pero no es lo más importante". El especialista hizo hincapié en respetar los horarios recomendados, que son hasta las 11 de la mañana y a partir de las 16.