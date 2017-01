Proyectan mejores exportaciones de productos del agro

Proyecciones realizadas por Uruguay XXI auguran incrementos en las exportaciones para este año en los rubros de carne bovina, arroz, lácteos y soja.

El estudio sobre negocios agropecuarios elaborado por el referido instituto prevé un desempeño positivo en gran parte de los productos del sector, en función de factores climáticos y de precios, según difundió la web de Presidencia.

"El sector agroindustrial muestra solidez en cuanto a capacidad productiva, que le permite superar condiciones adversas a nivel internacional", se sostiene en el documento.

Además presenta un gran potencial para seguir creciendo, lo cual le permite continuar consolidándose como un proveedor de alimentos de calidad para los mercados más exigentes del mundo, afirma.





La demanda mundial por bienes agropecuarios se mantendrá firme en las próximas décadas







La demanda mundial por bienes agropecuarios se mantendrá firme en las próximas décadas, sustentado fundamentalmente por el mayor consumo de proteínas, grasas y azúcares en los países en desarrollo, explican los técnicos en el informe.

Desempeño en 2016

El año pasado, la carne bovina obtuvo ingresos por US$ 1.473 millones, la celulosa por US$ 1.280, la soja por US$ 1.107, los productos lácteos por US$ 769 millones, el arroz por US$ 457, los subproductos cárnicos por US$ 228 y el trigo por US$ 57 millones de dólares, siendo este último grano el único que tiene proyecciones negativas para 2017.

El total exportado por otros sectores insertos en la cadena exportadora significaron US$ 1.871 millones, señala la publicación.

Como medidas significativas del porqué invertir en nuestro país, el informe puntualiza que Uruguay creció a una tasa promedio anual de 4,4 % entre 2006 y 2016, siendo así una de las economías de mejor desempeño en América Latina.

Agrega que la inversión extranjera directa ha alcanzado niveles récord, lo cual permitió que Uruguay se posicione entre los primeros receptores de este tipo de capitales en América del Sur, con 5,3 % del producto interno bruto en la última década.

.

Fuente: