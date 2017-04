Punta del Este y Carmelo tendrán su Howard Johnson

Carrasco con buena aceptación



El hotel Howard Johnson de Carmelo eligió para instalarse un proyecto edilicio en construcción sobre el arroyo de las Vacas a la entrada de la ciudad y se espera su apertura para marzo de 2018. En Punta del Este, si bien las obras aún no se iniciaron, el contrato ya está firmado y el hotel se ubicará sobre la avenida Roosevelt. Se trata de una expansión de la cadena –que es propiedad del grupo Wyndham– bajo el sistema de franquicias.El presidente de Howard Johnson para Uruguay, Argentina y Paraguay, Alberto Albamonte, dijo aque el de Punta del Este se hará bajo la modalidad de fideicomiso, el cual exige en este caso tener garantizado el 75% del costo de la obra. "A raíz de que ha habido una recesión en Punta del Este no se llegó al valor y por eso no se inició la obra. Pero solo falta eso", indicó.A diferencia de Howard Johnson Carrasco –que abrió al público en diciembre de 2016 en la ex Hostería del Lago, en Parque Miramar–, los nuevos proyectos serán edificios de altura.El de Carmelo tendrá 60 habitaciones y cuatro pisos, con un spa, salones de convenciones, un restaurante internacional y hasta amarras para los barcos. "Va a ser un hotel bastante completo", señaló Albamonte. En tanto, el de Punta del Este será una torre de 14 pisos y 120 habitaciones.La inversión estimada para el de Carmelo será de US$ 6 millones, y de US$ 12 millones para el de Punta del Este.En el caso de Carmelo, Albamonte contó que se trata de un punto estratégico para el público de Howard Johnson. Ese establecimiento se dirigirá al segmento turístico pero su foco estará principalmente en el corporativo. "Estudiamos la demanda potencial con nuestro producto y el resultado fue que hay muy buenas posibilidades de poder traer empresas de Buenos Aires dada la cercanía y también tomar empresas de Uruguay", explicó.En Argentina, con 36 emprendimientos hoteleros, el 70% de la facturación de la cadena proviene del sector corporativo. Para el fundador de la gerenciadora de Howard Johnson Carrasco, TheReddotgroup , Pablo Veloso, "la expansión de la marca en Uruguay busca ser un espejo del boom que fue en Argentina".El hotel de Punta del Este, apuntará principalmente al turismo recreativo pero también contará con salones de convenciones, spa, restaurante, salón para fiestas sociales y traslado a la playa con transporte propio.El hotel Howard Johnson Carrasco "viene funcionando muy bien", dijo Veloso. La ocupación en sus primeros tres meses y durante el verano, fue del 80% de una variedad de segmentos de clientes, en su mayoría brasileños y argentinos que se alojaron como parada de ida o de vuelta a la costa uruguaya.Aunque el hotel se inauguró apuntando al sector corporativo, sorprendió la cantidad de público deportivo que eligió el hotel y de eventos sociales como bodas de oro o cumpleaños de 15."Se rescató el espíritu de la Hostería del Lago, es un diferencial instalado en el colectivo sicológico de la gente local", apuntó Veloso.El hotel cuenta con dos salones principales, uno para 350 personas y el otro para 150, y dos salas pequeñas para 15 personas cada una.Veloso contó que el propósito de la gerenciadora para este hotel es brindar un servicio personalizado: "Tenemos naturalmente una orientación a superarnos en el nivel del servicio estrella. Howard Johnson no es una marca rígida y deja hacer muchísimo. La marca brinda un servicio más independiente y autogestionado. Nosotros damos un plus de servicio importante, gastronómicamente excedido, con una propuesta más elevada".Como gerenciadora, TheReddotgroup se encargó desde de la logística de apoyo a los arquitectos en el diseño final de la propiedad, hasta de la creación de manuales de procedimientos, reclutamiento de personal, armar esquema de trabajo, puesta en marcha de sistemas operativos, creación de las cartas de cocina, capacitaciones, entre otros roles.Gran parte del púbico de Howard Johnson Carrasco son argentinos que están eligiendo en la actualidad a Uruguay como destino de compras. Al ubicarse en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Carrasco, el gerente general del hotel, Pablo Veloso, destacó que este público elige el hotel para descansar y hacer compras. "Hay un boom muy grande de compras de argentinos.Tenemos un convenio con Montevideo Shopping que se cerró hace diez días. Se les da un servicio de merienda sin cargo (en el shopping) y tenemos muchos huéspedes que aprovechan para comprar", comentó.La media de estadía para turismo corporativo es de tres noches y turismo individual dos noches.