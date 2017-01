Punta Rubia registra ola de robos pero para la Policía delitos bajaron

Autoridades admiten sorpresa por "serie de hurtos no esperados"

En el balneario de Santa Isabel de la Pedrera , ubicado a tres kilómetros de Punta Rubia en Rocha, unas 12 casas fueron robadas entre el 31 de diciembre y el primero de enero. Celulares, billeteras, bolsos, fueron el botín predilecto de los delincuentes que aprovecharon el descuido de los veraneantes. Sin embargo, el hecho tomó por sorpresa a la Policía ya que los delitos no son frecuentes en esa zona.





Juan, el guardaparques de la reserva Valle de la Luna, ubicada en la zona, dijo a El Observador que la mayoría de los robos se han dado en casas que tenían ventanas o puertas abiertas. "La gente está acostumbrada a dejar abierto porque esta era una zona segura", contó.





Como consecuencia de los robos, algunos turistas decidieron abandonar el balneario a pesar de que tenían alquilado por más tiempo. Otros, según los vecinos, ni siquiera hicieron la denuncia para no perder tiempo de vacaciones.





Ese fue el caso de la propietaria de dos casas en Punta Rubia que pidió no ser nombrada. Una de sus casas fue robada recientemente y la otra el año pasado. "Muchos no quieren denunciar porque no tienen ganas y porque saben que si les roban una billetera nunca va a aparecer", expresó.





Según ella, los delincuentes se esconden en la reserva del Valle de la Luna, aprovechando la densa vegetación y utilizando las casas abandonadas que hay en el lugar para alojarse. Por su parte, el guardaparque contó que en algunas de las construcciones abandonadas que están ubicadas en medio de la reserva se han encontrado bicicletas robadas, lo que probaría que los delincuentes utilizan el monte como escondite.





Consultado por El Observador, el vocero de Jefatura de Policía de Rocha, Ruben Olivera, dijo que en lo que va de la temporada los delitos y hurtos han descendido en relación al año pasado. Sin embargo, reconoció que entre el 21 de diciembre y primeros días de enero "aparecieron una serie de hurtos" en la zona de Punta Rubia, donde este delito no es frecuente. De igual modo, Olivera aseguró que la situación se resolvió enseguida al enviar más policías.





Otras fuentes de la Jefatura de Rocha informaron que los hurtos en Santa Isabel aumentaron con respecto a otros años ya que también incrementó la cantidad de turistas.





De igual modo, aseguraron que luego del robo de las 12 casas, solo se han dado algunos robos puntuales.





Descenso

Punta Rubia sería la excepción a la regla ya que en el resto de los balnearios de Rocha se viene percibiendo, al momento, un descenso de los delitos, informó Olivera. Si se compara la cantidad de denuncias ocurridas entre el 2 y 9 de enero este año con enero de 2016, los delitos consumados descendieron al menos 3% en el balneario La Paloma y 12% en Punta del Diablo y La Coronilla.





Para Olivera, esos resultados se deben a la incorporación de la Unidad de Análisis de Informática Táctica que el Ministerio del Interior consolidó en el marco del operativo de seguridad Verano Azul. La unidad permite a la Policía realizar mapeos de las denuncias recibidas y establecer las "zonas calientes" en las que necesario reforzar la seguridad.





Olivera sostuvo que, a pesar del incremento de turistas, el operativo de seguridad "viene siendo un éxito".





Verano azul El operativo implicó el traslado de unos 400 policías al departamento y la colaboración de la Unidad Aérea de Policía Nacional para reforzar la vigilancia desde el aire.

