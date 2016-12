¿Qué canciones escucharía Bruce Springsteen en una isla desierta?

The Beatles, The Rolling Stones y Bob Dylan son algunos de los artistas seleccionados por el músico

Escuche la selección confeccionada por Bruce Springsteen

El músico estadounidense Bruce Springsteen reveló las ocho canciones que escucharía en una isla desierta.de The Beatles de The Rolling Stones yde Bob Dylan son algunos de los temas elegidos por el músico, cuya autobiografía Born to run fue publicada recientemente en Uruguay "Son canciones que le serán familiar a muchas personas y que han afectado a tantas otras", dijo Springsteen sobre su selección en una entrevista con la inglesa BBC Radio 4, según recoge el portal de la revista Rolling Stone . "Pero es la música que me ha electrificado y provocado que cambie mi vida", agregó.Otras elecciones del artista incluyeronde Elvis Presley, que aseguró inspiró el sonido de baterías de su banda E Street Band, así comode James Brown yde Four Tops.