¿Qué es Wanda, la empresa que dará nombre al estadio del Atlético?

El consorcio chino Wanda, que dará nombre al nuevo estadio del Atlético de Madrid a partir de la próxima temporada, es la mayor empresa inmobiliaria del gigante asiático y una de las más grandes del mundo en este sector, aunque está cada vez más interesada en el cine y el deporte.



El Grupo Dalian Wanda fue fundado en 1988 por el magnate Wang Jianlin, que con los años se ha ido convirtiendo en el hombre más rico de China, como certifica la última edición de la lista Hurun -equivalente local de Forbes-, que le estima una fortuna de US$ 32.100 millones.



Al no cotizar en bolsa, son limitados los datos financieros disponibles sobre esta compañía, que en su página web afirma tener activos por valor de 634.000 millones de yuanes (US$ 92.300 millones) al cierre de 2015. Sólo el año pasado, el Grupo Wanda facturó 290.160 millones de yuanes (US$ 42.200 millones de dólares).



Wanda nació como empresa dedicada al sector inmobiliario y se especializó en construir hoteles y complejos comerciales y residenciales llamados "Wanda Plaza", de los que tenía 133 en China al término de 2015.



En el terreno inmobiliario han llegado algunas de sus adquisiciones internacionales más sonadas, como la compra del Edificio España de Madrid en 2014, que vendió dos años después al grupo empresarial murciano Baraka tras múltiples discrepancias con el Ayuntamiento de la capital española.



Las ambiciones de la compañía se han ido diversificando más allá del ladrillo con una decidida apuesta por el entretenimiento, y en especial por la industria cinematográfica, y por el deporte.



En deportes, el grupo encabezado por Wang Jianlin se hizo en enero de 2015 con un 20 % del accionariado del Atlético de Madrid, en lo que fue la primera entrada de una firma china en el capital de uno de los grandes del fútbol europeo.



La vinculación del magnate y el fútbol, en todo caso, no era nada nuevo, puesto que Wang fundó en la década de 1990 el primer club chino profesional de este deporte, que también se llamó Dalian Wanda.



Más allá del fútbol, Wanda compró en agosto de 2015 la compañía Triathlon Corporation, dueña de los derechos de los triatlones Ironman, meses después de adquirir la empresa suiza Infront, una de las mayores firmas mundiales de derechos deportivos.



La empresa china suscribió este año acuerdos de patrocinio con las federaciones internacionales de fútbol (FIFA) y baloncesto (FIBA).





Además, se está lanzando a la organización de acontecimientos deportivos y, en este sentido, celebrará en 2017 su primer torneo internacional de fútbol en China, con la participación de las selecciones de Chile y Croacia, y una vuelta ciclista de una semana, también en su país, incluida en el circuito UCI World Tour.

Cine y televisión

Wanda ha concretado varias compras en los últimos años en la industria del cine y la televisión de Estados Unidos. La más reciente se anunció en noviembre de este año cuando adquirió la productora de televisión estadounidense Dick Clark Productions, organizadora de los Golden Globes, "por unos US$ 1.000 millones", según indicó el grupo en un comunicado.

Esta compra marca "una etapa mayor en la expansión de Wanda en el sector del entretenimiento", explicó el conglomerado Wanda que a principios de este año compró el estudio de Hollywood Legendary Entertainment (productora de Jurassic World, Batman o Godzilla) por US$ 3.500 millones.

En 2012 compró por US$ 2.600 millones la cadena de salas de cines AMC, que a su vez compró más tarde por US$ 1.200 millones el grupo de cines con sede en Londres Odeon & UCI.

En septiembre firmó una "asociación estratégica" con Sony Pictures para invertir en películas en las que Wanda "insistirá en el componente chino".

De esta forma el gigante chino se presenta como el mayor operador de salas de cine y la mayor empresa deportiva del mundo.

Fuente: EFE, AFP