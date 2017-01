¿Qué fenómeno ocurrió este martes en Montevideo, según Inumet?

Los fuertes vientos que se registraron este martes al mediodía en Montevideo dejaron como consecuencia a 17 personas heridas, uno de ellos de gravedad. El fenómeno que azotó la capital se denomina corriente descendente y se forma a partir de una "cumulonimbus" (nube de desarrollo vertical) que entra en una tormenta muy intensa, lo que genera efectos puntuales y de poca duración.





"Es lo mismo que pasó en San Carlos (el 23 de diciembre) , localmente o puntualmente podés tener tormentas muy intensas", dijo la presidenta de Inumet , Madeleine Renom, en conferencia de prensa. La jerarca hizo hincapié en que los efectos se sintieron especialmente en la zona costera de Montevideo y que no había necesidad de intensificar la advertencia. "La zona bien costera fue donde pasó, en el Prado no hubo registros de que hubiera ningún viento fuerte. ¿Vas a sacar una (advertencia) roja para Ciudad Vieja o Carrasco?", sostuvo Renom.





Los momentos de mayor intensidad en Montevideo tuvieron lugar sobre las 12 del mediodía, cuando Inumet debía actualizar el llamado de atención amarillo que regía. En ese momento, "errores humanos" hicieron que no hubiera cambios, cuando en realidad debían subir el nivel de advertencia a naranja. "Salió 12:10 una actualización a amarillo y era naranja, errores humanos, nada más que eso. Estaba conversado que era naranja y salió enseguida, fueron 10 minutos", puntualizó la presidenta del organismo con respecto al error.





Embed





Renom destacó que estos fenómenos no se pueden predecir e hizo hincapié en que hay que educar a la ciudadanía para que aprenda a interpretar las alertas. "Esto (pronosticar con anterioridad) no se hace acá y en ninguno de los países más desarrollados del mundo, con tecnología y recursos humanos altamente capacitados. Hay predictibilidades y no predictibilidades", subrayó.





Por otra parte, la especialista explicó por qué no hubo advertencia por vientos, ya que el llamado de atención rigió durante todo el día por lluvias y tormentas. "Un aviso por vientos fuertes es lo que vos podés tener debido a un ciclón extratropical. Son vientos intensos y sostenidos", dijo. La jerarca puntualizó en que lo que ocurrió este martes fueron ráfagas de viento y que estos fenómenos están incluidos dentro de la advertencia por tormentas. "Si vos tenés un viento de 70 kilómetros por hora durante 12 horas, el destrozo va a ser hasta más grande que la caída de árboles por una ráfaga de 105", sostuvo.





Además, la especialista explicó que las tormentas que afectaron a la capital son distintas a las que se prevén para el oeste y el centro del país. "Este sistema organizado de tormentas que entra por el litoral oeste tiene una organización más marcada y por eso emitimos la alerta roja para esa zona del país", agregó la presidenta de Inumet. El principal causal de las tormentas fue una masa de aire muy inestable y un frente frío que ingresó desde la provincia de Buenos Aires, en Argentina, por lo que el equipo de meteorología está en contacto con los especialistas de ese país.





Fuente: