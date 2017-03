¿Qué hay para hacer esta semana?

Teatro

¿Qué querés con ese loro?

Música

Roger Hodgson en Uruguay

Roger Hodgson, uno de los fundadores de la banda de rock progresivo Supertramp, se presentará en Uruguay este lunes en el Teatro de Verano Ramón Collazo a las 21 horas. Detrás de su pluma se encuentran algunos de los éxitos más importantes de la banda, como The Logical Song, Give a Little Bit y Take the Long Way Home.

En esta ocasión, el músico presentará el show Breakfast in America, en el cual recorrerá parte de los éxitos de Supertramp, así como los temas de su trabajo como solista.

Las entradas están a la venta a partir de $ 1.495 en Red UTS, Redpagos y locales de Tienda Inglesa.