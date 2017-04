¿Qué hay para hacer esta semana?

Cine

El otro hermano

El último filme del realizador uruguayo Adrián Caetano, El otro hermano, se estrena este jueves. Protagonizado por su compatriota Daniel Hendler y el argentino Leonardo Sbaraglia, adapta la novela Bajo este sol tremendo, de Carlos Busqued, un thriller oscuro y violento que se desarrolla a partir del asesinato a escopetazos de la madre y el hermano del personaje encarnado por Hendler.

La historia de Jan, un documental sobre el síndrome de Down

Trailer La historia de Jan



Mónica Vic y Bernardo Moll son cineastas y padres. Y de esta combinación es que surgió el documental sobre su hijo, La historia de Jan. No es un documental salido de un capricho de padres, sino que es uno en que se retratan los días previos al nacimiento y los primeros cinco años de vida de su hijo y el Síndrome de Down que le fue diagnosticado al nacer. La historia de Jan ya fue estrenada el 21 de marzo, cuando se conmemoró el Día mundial del síndrome de Down, pero será proyectada nuevamente este en el Movie de Montevideo Shopping a las 20 horas y el jueves a las 18 horas en el Movie de Portones.





Música