Que los robots paguen impuestos

El filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates , afirmó, en una entrevista con Quartz, que esos mismos robots que hacen ahora el trabajo de otros, deberían pagar impuestos. Por supuesto, un robot no es una persona y no puede tributar como tal, pero los propietarios de dichas máquinas sí son seres humanos y, según Gates, deberían "arrimar el hombro" para subvencionar aquellos otros oficios que aún requieran seres humanos. No es una idea novedosa: recientemente el Parlamento Europeo trató el tema aunque decidió darle marcha atrás a la propuesta.