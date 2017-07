Qué pasó y cómo se vivió la noche del campeón del pueblo

Los 34 focos del estudio se apagan. Faltan siete minutos para la 1 de la mañana ya del martes y el set, que paradójicamente luce un cartel que dice que está prohibido comer en el estudio, todavía está repleto.





Lucía Viazzo (6 años) corre de un lado para el otro con su prima Morena entre los papelitos plateados que cubren el piso. Cuenta que ya no podía ir al supermercado en Florida porque la última vez no los dejaron avanzar entre tanto pedido de fotos y autógrafos. Por suerte estaba su madre Claudia, recuerda, que pudo hacer las compras. Lucía, la mayor de dos hermanos, sigue corriendo, y mientras su padre –el ahora célebre Nilson– le está dando una nota a una periodista le tira un montón de papelitos plateados por la cabeza. Cuando el trofeo de cristal llega a sus manos, varios fotógrafos y camarógrafos se acercan y le piden una sonrisa, que lo levante. No pone peros ni esboza la timidez de Nilson; está contenta porque su papá acaba de ganar el primer MasterChef Uruguay.





En Estudio 9, donde se grabó y se graba el programa, este carpintero de la comisaría de Pueblo Mendoza de Florida es el centro de atención. Rodeado por periodistas, micrófonos y cámaras, las palabras le salen con la misma humildad que lo caracterizó durante todo el certamen. La televisión crea personajes y los idealiza para el espectador, pero Nilson permanece fiel a lo que se vio en pantalla, incluso en esos momentos de algarabía.





Cerca del campeón está Leticia Cicero, la otra finalista, la que atravesó el ciclo como firme candidata desde el inicio y la única que de verdad estaba en carrera esa noche junto a Nilson, ya que Nicolás Rollandi y Lourdes Galván ya sabían desde hace tiempo que estaban afuera. Su cara también es de felicidad, aunque más moderada. Dice que competir contra Nilson en la final era lo que deseaba, y que está contenta porque su contricante haya ganado. La mayor sensación es de que ya está, ya terminó.





Había dormido apenas tres horas de forma intermitente la noche anterior, a las cuatro de la mañana se había despertado y ya no había podido volver a pegar un ojo.





El sentimiento de alivio también estaba en el resto de los integrantes del programa. Martín Méndez y Cristina Buroni –exconcursantes– saludan a Diego González, el conductor del reality show que había ido a cambiarse, y le preguntan cómo se sintió. "Ansiedad, ansiedad", les responde. "Pero ya está".





Si bien el título fue para uno solo, MasterChef fue una competencia especial para cada participante, una que les demostró que, a pesar de haber optado por carreras como la odontología o la ingeniería química, la gastronomía es un camino que puede estar adosado a su vida con éxito.





Por eso, mientras Nilson salta en el lugar que usualmente era ocupado por el jurado, la emoción llena también los rostros de los otros concursantes, de los que se fueron al comienzo y los que aguantaron hasta el final.





"Aquí la emoción corre en los participantes y en nosotros. No dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, pero lo hacemos tratando de establecer una relación docente con el participante", dice Sergio Puglia, uno de los miembros del jurado, en medio de los festejos. A su lado, Lucía Soria asiente.





"Los dos concursantes que llegaron a la final eran los que más lo merecían, fueron muy valiosos. Nilson fue el que más constancia tuvo, siempre trató de dar lo mejor, en los momentos que decayó tuvo la valentía de levantarse y seguir, de escuchar lo que le decíamos. Fue un buen compañero, muy humilde, y eso es una característica de muchos uruguayos. Por esa representación, creo que hoy está un poquito en cada una de las casas del país", comenta Soria. Era el candidato de la gente.





Nilson sigue hablando con la prensa, aunque ya hay menos gente. "Masterchef me ha cambiado la vida, y espero que lo siga haciendo", dice, aunque no tiene muy claro cómo, mientras busca con la mirada a su familia.





Más luces se apagan y los festejos cesan de a poco. El estudio, en penumbras, despide a los primeros participantes de MasterChef Uruguay. En el balcón de salvación ya no hay nadie y las cocinas están apagadas. El fin de un ciclo llega, pero el éxito, seguramente, se instale un poco más. MasterChef recién está desembarcando en la televisión uruguaya y en agosto comenzará su segunda temporada.

26te19nilson2col.jpg I. Guimaraens

El casting como base del éxito

MasterChef, explicó su conductor Diego González a El Observador poco antes de conocerse el vencedor, basó gran parte de su éxito en la apuesta por un casting bien realizado, en el que se encontraran personajes humanizados e identificables con el público: una ama de casa, un policía, un dentista, profesionales de varias ramas, todos amateurs en la cocina.





"Acá se sigue viendo el casting como un gasto, y el canal se dio cuenta de que el casting es una inversión. Invertir en él es muy importante. Acá se hizo casting hasta para los jurados. Fue un proceso muy fino que dio un gran resultado. Se vio el país representado y no fue forzado", comentó.





Canal 10 apostó por la producción nacional basada en un formato exitoso a nivel internacional y se vio recompensado. La final del lunes midió 21,2 puntos de rating según la empresa Kantar Ibope Media, con un pico de 24,6 a las 22.05. El último programa que había logrado más audiencia que ese había sido el estreno en televisión abierta de la película Shrek 2, en 2007 y por el mismo canal. Para encontrar un programa nacional con tal audiencia hay que ir tres años más para atrás, hasta setiembre de 2004, con Zona Urbana.





"Nos salió bien. El miedo nuestro era no estar a la altura de las producciones de otros países. Cuando vimos el primer programa al aire las dudas se fueron. Estaba bien hecho y de ahí para adelante no defraudó. Es difícil mantener un crecimiento en el programa, pero lo hicieron", dijo González, y agregó que para la segunda temporada buscarán "seguir sorprendiendo".

Ya son más de la una, el programa terminó hace una hora y Nilson sigue dando notas, sacándose fotos y recibiendo abrazos. Desde abajo, su hija Lucía le tira del uniforme blanco y ya cansada le dice: "¿Vamos, papá?".