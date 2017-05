¿Qué profesiones cotizan en las crisis informáticas?

Seguramente, si hace unas semanas alguien le hubiera mencionado la palabra ransomware, no hubiera sabido muy bien cómo reaccionar. Sin embargo, desde el pasado viernes 12 de mayo todo el mundo conoce este virus informático y los daños que puede llegar a causar.

Este malware ha afectado a empresas e instituciones de más de 150 países. Este ataque ha puesto de manifiesto la necesidad que tienen las compañías de contar con expertos en ciberseguridad. De hecho, en un entorno cada vez más digitalizado, son profesionales imprescindibles en cualquier plantilla.

Las cifras del sector demuestran que se trata de una industria en auge. Según el informe Tendencias del mercado de la ciberseguridad, elaborado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), este ámbito tuvo una facturación mundial de US$ 62.540 millones en 2015 y se prevé que alcanzará los US$ 80.000 millones en 2018.

"La transformación digital depende de la ciberseguridad. Actualmente, hacen falta tanto profesionales que gestionen y controlen las políticas de cumplimiento como expertos en análisis de datos", explicó el abogado penalista experto en delito cibernético de España Rafael Chelala.

Perfiles

Las posibilidades de empleo en el ámbito de la ciberseguridad son múltiples, sobre todo, para informáticos y expertos en telecomunicaciones. Estos además son especialmente valorados si cuentan con certificaciones de seguridad como CISA, Cissp y Cism. "Los perfiles van desde los más técnicos, como los analistas de malware o incluso administradores de sistemas especializados en fortalecer las redes, hasta aquellos que están más enfocados hacia la dirección y la gestión de la seguridad", explicó el responsable de concienciación de Eset España. Josep Albors,

En este sentido, el ingeniero en seguridad IT destaca por ser el más cotizado. Según el XII Informe Los+Buscados, elaborado por Spring Professional, es el perfil mejor pagado dentro del ámbito de las telecomunicaciones y su banda salarial oscila entre los US$ 50.000 y US$ 90.000 brutos al año. Otra de las figuras que despunta es la del hacker ético por su carácter innovador. Esta figura realiza pruebas con las redes de la empresa para detectar sus vulnerabilidades.

Pero la ciberseguridad no sólo trae oportunidades a los perfiles más técnicos. Por ejemplo, también hay opciones para los abogados. Así, las empresas demandan Data Protection Officers (DPO), que se encargan de hacer cumplir el reglamento.

Equipos

El Chief Information Security Officer (CISO) se encuentra a la cabeza. Establece la estrategia dentro de la compañía para garantizar que la información está protegida y va a ser una de las figuras más demandadas en 2017.

Después, se agrupan los equipos de incidencias, que responden a las problemáticas que surgen en el plano interno y externo. Asimismo, es crucial la labor de la división especializada en defensa, encargada de aplicar las mejores prácticas en ciberseguridad.

Fuente: Expansión - RIPE