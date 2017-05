¿Qué significa la decisión anunciada por Maduro el Día de los Trabajadores?

"He pensado las opciones estratégicas, los caminos tácticos, me he encomendado a Dios y a los espíritus protectores de esta patria sagrada. Y hoy primero de mayo anuncio que, en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucional, de acuerdo con el artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente". Con esas palabras el pasado lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro dio inicio a la madre de todas las reformas en el país del norte sudamericano.

La Constitución que da nombre a la República Bolivariana de Venezuela fue creada durante el gobierno de Hugo Chávez en 1999. En su texto prevé la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

¿Por qué ahora?

En medio de la nueva oleada de protestas contra el gobierno que invaden las calles de Venezuela desde el pasado 31 de marzo, Maduro ya había adelantado que el 1° de mayo haría un anuncio grande. Y no defraudó. "Yo les pregunto a ustedes hoy qué debo hacer yo: ¿retrocedo?, ¿me rindo?, abandono? o ¿avanzo con el pueblo?", preguntó a los chavistas que presenciaban su discurso del día de los Trabajadores en Caracas.



Embed Allí está, más escuálida imposible! Cuando un país completo te aborrece @nicolasmaduro Muy claro porque no quieres unas elecciones libres y democráticas! Pero el Pueblo te las impondrá con su fuerza constitucional! Más podemos los venezolanos unidos! A desobedecer la convocatoria a una Constituyente fraudulenta donde pretende que sea integrada por sus afectos del Psuv, no podrá! Una publicación compartida de Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) el 1 de May de 2017 a la(s) 8:32 PDT



"No dejaron más alternativa", dijo Maduro en referencia a la drástica decisión de modificar la constitución que ya es chavista.

El poder del pueblo

"El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución", reza el artículo 347 del documento bolivariano. Es decir, es "el pueblo" venezolano el único que pude cambiar por completo su constitución.

Ahora, ¿quién es el pueblo para la constitución actual?

Según el artículo 348, "la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus integrantes; los Consejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral".



Embed Seguimos exigiendo:

-Canal Humanitario

-Libertad de presos políticos

-Respeto a la AN

-Elecciones generales en 2017 #VzlaContraLaDictadura pic.twitter.com/wDy5eWQeXn — Lilian Tintori (@liliantintori) 2 de mayo de 2017



En este caso, se eligió la primera vía, que solo requiere del pronunciamiento del actual presidente Nicolás Maduro.

Los posibles integrantes de la Asamblea

Si bien la constitución no especifica quiénes serán los miembros del pueblo que integrarían la Asamblea Nacional Constituyente, sí se prevé que estos deben ser elegidos en sufragio universal.

Maduro, sin embargo, ya delineó el perfil de los miembros de la asamblea. El su discurso, el presidente explicó que estará formada por 500 personas. Pero adelantó también que alrededor de la mitad pertenecerán a la "clase obrera"; los pensionistas, los indígenas, los estudiantes, la juventud y las comunas también serán tenidas en cuenta.

Embed Fuerza trabajadora, fuerza de la Patria, fuerza que mueve la Revolución Bolivariana, felicitaciones a todos y a todas. Juntos Venceremos — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 1 de mayo de 2017



La otra mitad, es decir más o menos 250 miembros, sí serán elegidos "en un sistema territorializado, con carácter municipal, en las comunidades, con voto directo, secreto", expresó. El presidente no disimuló su intención de que "el pueblo chavista" sea el electo en dicha votación, para la cual no dio fecha de inicio.

Sin fecha concreta

Con una oposición que reclama que se celebren unas elecciones regionales que fueron suspendidas en 2016 -que el gobierno había prometido para el primer trimestre de 2017- y con las elecciones nacionales en 2018, ahora se sumaría al calendario electoral esta definición de los miembros de la Asamblea Constitucional, aunque no hay fechas concretas para nada de esto.



Las reacciones de la oposición

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consideró a este nuevo anuncio como un refuerzo de su tesis de que el gobierno de Maduro es una "dictadura"

"Quien tiene la iniciativa de la constituyente puede convocar pero no establece las reglas", dijo en el marco de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, diputado por la opositora Acción Democrática y actual vicepresidente de la Internacional Socialista.



Embed #SesiónAN Dip.@hramosallup: Quien tiene la iniciativa de la constituyente, puede convocar pero no establece las reglas pic.twitter.com/zBpZQVPn0s — Unión Radio (@Unionradionet) 2 de mayo de 2017



El presidente de la Asamblea Nacional -declarada en desacato por el gobierno- Julio Borges, expresó que se trata de "la consumación del golpe de Estado continuo de Maduro a la Constitución". Y añadió: "Maduro acaba de matar y asesinar el legado de Hugo Chávez a Venezuela, que era la Constitución".

Por su parte, el excandidato opositor y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, lanzó una serie de tuits en contra de la decisión presidencial.

"Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador, ¡pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!", fue el primero de ellos.

Embed A todo nuestro Pueblo pero especialmente a quienes viven cerca Miraflores,9 pm que retumben las cacerolas!A esta hr habla el esperpento! pic.twitter.com/mkUnKbLfOs — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 1 de mayo de 2017



Capriles también convocó a realizar cacerolazos en contra de la Constituyente y luego desafió a Maduro: "Salgan, enchufados de narco corrupta cúpula y su jefe Nicolás Maduro, para que oigan mega cacerolazo que les está dando nuestro Pueblo!"

Además de este caceroleo, los opositores planifican seguir con las marchas en protesta durante martes y miércoles.

¿Qué podría cambiar?

Nicolás Maduro descartó que se tratara de un retroceso de la revolución bolivariana del presidente Hugo Chavez, fallecido en 2013, y, por el contrario, dijo que se trata de un "perfeccionamiento" de la constitución de 1999.

Un antecedente directo de este "perfeccionamiento" ya existió en 2015, cuando, nueve días después de que la oposición fuera mayoría en las elecciones legislativas pero antes de que esta asumiera, el gobierno de Maduro anunció la creación de un Parlamento Nacional Comunal para, según el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fortalecer el "poder popular".

Embed La derecha burguesa, le teme al Poder Popular Originario convocado por el hermano Presidente, ahora vamos al Contraataque Revolucionario!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 2 de mayo de 2017



Sin remplazar a la Asamblea Nacional, el Parlamento Comunal actualmente actúa "mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria" y, según los partidarios del gobierno, la nueva Constitución podría ayudar a fortalecer al poder comunal para evitar el avance de la "burguesía" en el poder.

