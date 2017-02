¿Qué sigue para los actores ganadores del Oscar?

Los últimos premios Oscar tuvieron uno de los momentos más inolvidables de su historia reciente al confundir el anuncio de la categoría Mejor película y nombrar a La La Land: una historia de amor como la ganadora, cuando la mención correspondía realmente a Luz de luna.

Más allá de la confusión, que se convirtió en el momento más memorable de la ceremonia, la entrega de los reconocimientos a las mejores interpretaciones de 2016 se realizó sin problemas y los artistas favoritos por las encuestas resultaron premiados.

Casey Affleck (Manchester junto al mar) y Emma Stone (La La Land) recibieron los Oscar como mejores actores principales, mientras que Mahershala Ali (Luz de luna) y Viola Davis (Fences) fueron celebrados como los actores de reparto más destacados.

Los cuatro intérpretes, que recibieron las primeras estatuillas de sus carreras profesionales, ya tienen varios proyectos, filmados o en producción, que ahora serán observados con mayor atención al tener el sello de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Casey Affleck en A Ghost Story Casey Affleck en A Ghost Story





Entre los ganadores, Affleck es uno de los actores con mayor cantidad de proyectos en carpeta. El Festival de Cine de Sundance exhibió en enero A Ghost Story (Una historia de fantasmas), una película del director David Lowery en la que Affleck es el esposo de Rooney Mara que vuelve de la muerte como un espectro.

El actor de Manchester junto al mar, que ha portado una tupida barba en los últimos meses, se encuentra filmando Light of my life (Luz de mi vida), su primera película de ficción como director. Se trata de un drama sobre la supervivencia de un padre (Affleck) y una hija (Anna Pniowsky) "en las afueras de la sociedad", una década después de una pandemia mortal.

Otras futuras películas de Affleck incluyen el filme previsto para 2018 The Old Man and the Gun (El viejo y la pistola), también dirigida por Lowery e inspirada en la vida de Forrest Tucker, quien escapó de una veintena de prisiones incluso a sus 70 años. Redford interpretará a Tucker mientras que Affleck será un detective cautivado por el criminal.

En 2018 también se espera el estreno de Lewis y Clark, una miniserie de HBO en la que Affleck personificará a Meriwether Lewis, parte de la histórica dupla exploradora que recorrió el oeste de Estados Unidos a comienzos del siglo XIX.

Entre comedias y Netflix

Emma Stone y Steve Carell en Battle of the sexes Emma Stone y Steve Carell en Battle of the sexes





Emma Stone también combinará una serie de proyectos cinematográficos y televisivos.

La protagonista de La La Land ya filmó su papel en la comedia Battle of the Sexes (Batalla de los sexos) sobre el duelo entre los tenistas Billie Jean King (Stone) y Bobby Riggs (Steve Carell) en la década de 1970. El estreno internacional del filme se prevé para este año.

Otra producción en la que Stone trabajará a lo largo de este año será Maniac (Maníaco) una adaptación para Netflix de una serie noruega, que será dirigida por Cary Fukunaga (True Detective), en la que se reunirá con el actor Jonah Hill, con quien compartió pantalla en Super cool (2007). La comedia dramática gira en torno a un personaje internado en una institución mental que vive diferentes fantasías día a día.

La actriz también fue fichada para personificar a Cruella de Vil, la villana del clásico animado de Disney 101 dálmatas, que tendrá una nueva versión con actores de carne y hueso entre 2018 y 2019.

Dramas históricos

Mahershala Ali en Luke Cage, de Netflix Mahershala Ali en Luke Cage, de Netflix





Mahershala Ali, quien en 2016 tuvo uno de sus años más prolíficos, tiene dos proyectos futuros confirmados.

Uno es Roxanne Roxanne, un drama estrenado en la última edición de Sundance dirigido por Michael Larnell y centrado en los enfrentamientos musicales de la escena del hip hop de 1980.

El otro es Alita: Battle Angel, una película de ciencia ficción del director Robert Rodríguez basada en un manga japonés sobre un cyborg que pierde sus memorias y es reconstruido por un grupo de doctores.

Viola Davis Viola Davis en How yo get away with murder





La actriz Viola Davis, en tanto, se mantendrá como protagonista del drama policial televisivo How to get away with murder y protagonizará la película Widows (Viudas), sobre un grupo de mujeres que decide retomar el trabajo de sus esposos ladrones luego de que son asesinados durante un robo.

Davis también figura como posible candidata para una biografía dramática sobre Harriet Tubman, una activista social que diseñó un sistema para ayudar a escapar a esclavos durante la guerra civil en Estados Unidos.

Fuente: