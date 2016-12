¿Quiénes son los actores más valiosos de Hollywood?

Capitán América Civil War trailer







El actor Chris Evans, conocido por su papel como el superhéroe Capitán América, fue el artista más valioso en 2016 por segundo año consecutivo, según el ranking anual de la revista Forbes A la hora de armar la lista, Forbes examina las tres últimas películas significativas (lanzadas en al menos 2.000 pantallas en Estados Unidos ) en las que un actor o actriz estuvo antes de junio de 2016, explica el portal Variety . Luego se calcula la facturación de cada una de esas películas y se divide por el sueldo estimado que cada estrella recibió para lograr una cifra de inversión final.De esa forma, Evans, quien ha sido el Capitán América en las películas C, generó US$ 135 por cada dólar que se le pagó.Próximamente, Evans volverá a retomar el papel del superhéroe de Marvel en, que se encuentra en rodaje y tiene su estreno previsto para 2018.En segundo lugar de la lista de Forbes se ubicó Chris Pratt , quien protagonizó las películas; produjo un retorno de US$ 125,40 por cada dólar de su sueldo.En tercer lugar quedó la actriz Scarlett Johansson (US$ 88 por cada dólar pagado), seguida por Mila Kunis (US$ 49,50) y Vin Diesel (US$ 32) en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.