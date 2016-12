Rápidos y furiosos 8 ya empezó a romper récords

La franquicia de Rápidos y furiosos no parece que vaya a desacelerar pronto. De acuerdo al estudio Universal Pictures, la octava entrega de la película, The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8) logró romper un récord al debutar su primer tráiler oficial.

El primer avance de la película, que tiene su estreno internacional previsto para abril de 2017, alcanzó 139 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas desde su lanzamiento, indicó el portal CinemaBlend.

Previamente, el récord había sido impuesto por La bella y la bestia, la nueva versión de Disney de su clásico animado, que alcanzó 126.7 millones de visualizaciones en su primer día de publicación.

Primer avance de The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8) Primer avance de The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8)

Universal Pictures

La película protagonizada por Vin Diesel y Dwayne Johnson logró superar los 38.8 millones de visualizaciones en Estados Unidos y 49.5 millones a nivel global exclusivamente en sitios como YouTube y Facebook.

El tráiler de la película dirigida por F. Gary Gray reveló que el personaje interpretado por Diesel, Dominic Toretto, se pondrá en contra de su equipo de choferes expertos personificados por Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Chris "Ludacris" Bridges, entre otros.



Esta será la primera película de la franquicia sin contar con la participación de Paul Walker, quien murió en un accidente automovilístico en 2013.

Fuente:

La entrega anterior de la saga,(2015), l ogró llevar 78.500 espectadores en su primer fin de semana de exhibición en Uruguay.