Se publicó el avance de The Fate of the Furious

El avance de la octava entrega de Rápidos y furiosos, publicado el domingo, promete un nuevo giro para la saga de acción automovilística: una traición por parte de sus protagonistas.

El tráiler de The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8)) adelantó que el personaje interpretado por Vin Diesel, Dominic Toretto, traicionará a su equipo de choferes expertos entre los que se hallan los personajes encarnados por Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson y Chris "Ludacris" Bridges, entre otros.

Primer avance de The Fate of the Furious (Rápidos y furiosos 8)

Universal Pictures

Según la sinopsis oficial, la deslealtad aparente del personaje de Diesel será motivada por una mujer misteriosa personificada por la actriz Charlize Theron, la nueva incorporación a la taquilla junto a los actores Helen Mirren y Scott Eastwood.

La octava película, la primera que no contará con el actor Paul Walker tras su muerte en 2013, tendrá escenas de acción filmadas en Cuba, Nueva York y en el mar de Barents, un sector del océano Ártico situado en el norte de Noruega y de Rusia.

El filme, dirigido por F. Gary Gray (Straight outta Compton: letras explícitas) se estrenará en abril de 2017.

