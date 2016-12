Receso en Australia enlentece actividad lanera local

Fuente:

Como se comentó la semana pasada, los remates laneros en Australia entraron en receso por tres semanas y se reanudarán en la segunda semana de enero de 2017.Cabe recordar que el Indicador de Mercado del Este (IME), que cerró con un leve ajuste de 0,6% en US$ 10,06 por kilo, está prácticamente 11% por encima de igual fecha de la zafra pasada.Por otra parte, si se mide en dólares australianos, el IME culminó en AU$ 13,55 por kilo, lo que representó un 7% por encima de un año atrás.Con relación al mercado interno, la demanda por la lana muestra poco interés y los productores no están dispuestos a vender a los precios ofrecidos hasta ahora por los compradores.Debido a que el mercado internacional de lanas medias y gruesas está sin operaciones, se produce una caída de los valores a nivel local.La lanas finas se mueven en el eje de US$ 5,80 del kilo de vellón a US$ 5,90 el kilo sin acondicionar; lotes grifa verde cotizan entre US$ 6,60 el kilo y US$ 6,70 por kilo.En el caso de las lanas Corriedale, están con poca demanda y cotizan entre US$ 2,30 el kilo sin acondicionar, las grifa celeste cotizan en US$ 2,50 y las grifa verde a US$ 2,80 por kilo.