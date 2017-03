Recetas prácticas con cierto encanto viral

Sofía Muñoz, quien está al frente del restaurante y salón de té Pecana (Carlos Ma. Maeso 2778, Punta Carretas), considera que esta tendencia va de la mano de la vuelta de la cocina hogareña hacia lo casero y lo práctico: "La gente no tiene tiempo. Está con el celular en el ómnibus y ve la receta que puede cocinar esa misma noche".

El equipo de Pecana planea inaugurar dos nuevas facetas. Preparará su propia serie de videos online con recetas prácticas e inaugurará, el próximo 14 de marzo, un ciclo de clases junto a cocineros y blogueros argentinos que han irrumpido en esa tendencia audiovisual gastronómica y generado una base fiel de seguidores en redes sociales como Instagram y Facebook.

La primera invitada será Tefi Russo, cocinera argentina encargada del emprendimiento Inutilísimas, quien aboga por el uso de recetas simples e ingredientes accesibles.

"Descubrí que no ser chef profesional me hacía estar del lado de las emociones de la personas, de la realidad, de lo que pasa en el día a día cuando volvemos a casa cansados o no tenemos muchas cosas en la heladera", señala la argentina en la presentación de su proyecto culinario.