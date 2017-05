Rechazan crédito que ofreció el gobierno para el sector lechero

El financiamiento por US$ 20 millones fue considerado inviable

Las gremiales del sector lechero consideraron que no es viable la propuesta financiera –por US$ 20 millones– que les hizo el gobierno, que les fuera comunicada por Presidencia de la República el pasado viernes, destacó a El Observador el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Wilson Cabrera.





Las gremiales de tamberos se reunieron este martes, luego que algunos dirigentes mantuvieran una reunión con directores de Conaprole para tratar este punto.





El financiamiento propuesto, en cuyo marco las industrias reciben el dinero y lo trasladan a los productores, considera un plazo de cuatro años con uno de gracia.





Cabrera señaló que la dirigencia de las gremiales habrá de solicitar una nueva entrevista con los representantes del gobierno, para exponer por qué no es una propuesta viable. Ni los productores lo aceptan, ni la industria está en condiciones de trasladar esa asistencia crediticia a los productores, afirmó.





Los productores, una vez que se concrete un nuevo encuentro, harán planteos para mejorar esa posibilidad financiera.





A su vez, fue bien recibida la medida de postergar por un año los vencimientos por un año del sector lechero con el Banco de la República (BROU), dijo Cabrera.





La sensibilidad del presidente Tabaré Vázquez y la creación de un ámbito a nivel de la Presidencia de la República para tratar la situación de la lechería, constituyen hechos que "deben destacarse y hay que tratar protegerlos", resaltó por su parte a El Observador el presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale), Ricardo de Izaguirre.





El jerarca, aludiendo a otra medida de apoyo, explicó que la medida de UTE (rebaja de 15% durante tres meses en la tarifa diferencial) impacta en el corto plazo en una parte de los costos.

De Izaguirre también destacó, en la misma dirección, que el Poder Ejecutivo trabaja para rebajar el precio del gasoil.





Además, indicó el presidente del Inale, debe valorarse lo anunciado el pasado viernes en relación a la postergación por un año de los vencimientos de los tamberos ante el BROU, lo que beneficiará a 1.040 productores, informó.





Aquellos productores no incluídos en esta medida, porque no operan con la institución, podrían ser contemplados por la línea de retención de vientres –financiamiento coordinado por el gobierno con el BROU–, que otorga un máximo de US$ 30.000 por empresa.





Situación crítica





Los productores lecheros de la cuenca de la planta de Coleme, en Cerro Largo, se encuentra en situación económica crítica, debido a que no cobran sus remisiones a esa industria desde enero pasado y ya no disponen de recursos para financiar la compra de insumos para alimentar a las vacas, destacó a El Observador el vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de Cerro Largo, Bady Cardozo.

Fuente: