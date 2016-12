Recomendados de streaming para el fin de semana

King of Kong: a fistful of quarters

Tráiler de King Of Kong: A fistful Of Quarters Tráiler de King Of Kong: A fistful of quarters



Se levanta el viento

Se kevanta el viento Tráiler de Se kevanta el viento





THX 1138

Tráiler de THX 1138 Tráiler de THX 1138



Build Series

Embed



Fuente:

El documental King of Kong: a fistful of quarters (2007) ingresó en las novedades de Netflix de diciembre y sigue los pasos de dos hombres que se convierten en enemigos mientras intentan romper el récord de un videojuego: King Kong. El largometraje, dirigido por Seth Gordon, sigue a Steve Wiebe mientras intenta quitarle el primer puesto a Billy Mitchell, un empresario gastronómico presentado en el filme como el principal antagonista. Actualmente su director, quien pronto estrenará una nueva versión de Guardianes de la bahía, se encuentra desarrollando una versión ficcionada del duelo entre Wiebe y Mitchell.Nominada al Oscar como Mejor película animada y al Globo de Oro en la categoría de Mejor película extranjera, Se levanta el viento es la última película del cineasta de animación japonés Hayao Miyazaki. El filme se centra en la vida del joven Jiro Horikoshi, signada por su pasión por la aviación. Presentado en la sinopsis oficial del filme como un joven "innovador y exitoso ingeniero", Horikoshi se enamora de la bella Nahoko pero sus sueños se ven opacados por el estallido de la guerra. El filme adopta un estilo más sobrio y reflexivo al supeditar las aventuras y fantasía al drama en una historia inspirada en la vida de Horikoshi, ingeniero de Mitsubishi. El elenco incluye las voces de Hideaki Anno, Hidetoshi Nishijima, Miori Takimoto, Masahiko Nishimura, Mansai Nomura y Jun Kunimura.El estreno de una nueva película de la franquicia de Star Wars el pasado jueves es una excusa válida para repasar la primera obra de su creador, George Lucas. THX 1138 (1971) es la ópera prima del director y trata sobre un futuro despótico en el que los humanos reciben narcóticos para suprimir sentimientos y deseos carnales. En el filme, Robert Duvall y Donald Pleasence serán dos rebeldes que se negarán vivir en esa sociedad adormecida. Pese a que inicialmente la película no fue recibida con elogios, a través de los años se ha convertido en un clásico de culto y un vistazo inicial de la creatividad de Lucas que lo llevaría a filmar Star Wars.El ciclo de entrevistas Build, producido por el medio estadounidense AOL, propone el encuentro de celebridades y creadores de la industria del espectáculo y la tecnología en una conversación distendida y rodeada de fanáticos. Filmadas en las oficinas de AOL en Nueva York, los moderadores logran que las estrellas se salgan del molde en el que suelen encontrarse al realizar las promociones de su trabajo. Y las entrevistas, de casi 30 minutos de duración, se vuelven una pieza ideal para ver o escuchar desde el teléfono. Los videos cuentan con la opción de activar subtítulos en español. Disponible en YouTube