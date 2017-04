Recomendados de streaming para el fin de semana

Espiando a los vecinos

Las residencias en los suburbios de Estados Unidos suelen ser el lugar indicado para crear una comedia de enrededos. En el caso de Espiando a los vecinos, el director Greg Mottola (Supercool, Adventureland) recluta a los actores Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm y Gal Gadot para contar una historia de acción y espionaje motivada por los celos de una pareja tradicional ante la llegada de unos nuevos vecinos de una apariencia tan sofisticada como sospechosa. Antes de caer en un tercer acto repleto de escenas esperables, la película contiene múltiples momentos cargado de risas. Disponible para alquilar en Claro Video.

Confesiones de una mente peligrosa

Chuck Barris, quien murió el pasado 21 de octubre, era considerado una celebridad de la televisión estadounidense gracias a su labor como productor y presentador de programas populares de la década de 1960 y 1970. Barris estuvo al frente de The Gong Show y The Dating Game, entre otros shows de variedades. El detalle más particular de la vida del presentador fue conocido en 1984 cuando publicó su autobiografía Confesiones de una mente peligrosa, en la que afirmó haber trabajado como un asesino encubierto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Pese a que el organismo negó rotundamente el hecho, para su debut como director el actor George Clooney decidió llevar la vida del presentador al cine en una película protagonizada por Sam Rockwell. El elenco es completado por Drew Barrymore, Michelle Sweeney, Julia Roberts, Brad Pitt y Matt Damon. Disponible en Qubit.tv.