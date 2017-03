Récord para la lana en Australia y repunte a nivel local

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador





El Indicador de Mercados del Este (IME) aumentó US$ 0,43 respecto a la semana anterior, a US$ 11,88 por kilo base limpia, y se ubica 27% por encima en la comparación interanual. Es el máximo valor desde mayo de 2012.





En moneda australiana sigue rompiendo récords, al subir AU$ 0,24 hasta AU$ 15,46 por kilo base limpia, un precio casi 26% mayor al un año atrás.





La oferta a la venta se ubicó en 42.732 fardos, de los cuales se vendió el 93,3%. Un rechazo del 6,7% que es 1,7% mayor un 1,7% al de la semana pasada.





Por otra parte, para la semana entrante se estima una oferta de 51.255 fardos.

En tanto, el mercado local sigue con la misma tónica, de escasa operativa, pero con mejor precio por lanas medias y gruesas que semanas atrás.





Se empiezan a concretar negocios, con precios que varían según la finura, acondicionamiento y rendimiento al lavado.





Las referencias de lanas Corriedale sin acondicionar se ubican en US$ 2,40 a 2,50 por kilo; la grifa celeste entre US$ 2,70 y US$ 2,80 el kilo; y en grifa verde de US$ 2,90 a US$ 3 el kilo.

En lanas Merino, la referencia se ubica en US$ 6 por kilo de vellón sin acondicionar hasta los US$ 8 si es grifa verde.

