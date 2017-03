Récord de público y de ventas reflejan un mejor ánimo

Récord de gente y de ventas

1Cargador de pallets desplazable. Es un accesorio para los cargadores frontales de Mary modelos 750 y 1000. Costo bonificado: US$ 1.700.

2Tacho almeja. Es un accesorio para el cargador frontal de Mary modelo 1000. Costo bonificado: US$ 3.825.

3Tacho multipropósito. Es un accesorio para el cargador frontal de Mary modelo 1000. Costo bonificado: US$ 6.035.

4Mixer vertical M170. Con capacidad para 17m3, viene con picador de fardo, enganche rápido de tres puntos, doble fondo y doble baranda, sistema regador, balanza electrónica con panel solar incluido, descarga hidráulica regulable y electroválvula. Costo bonificado: US$ 40.800.

5Distribuidor de estiercol. Con capacidad para 7,5 m3. Potencia requerida: 80 HP. Costo bonificado: US$ 19.975.

Made in Uruguay

Las cifras

Presentación de la XXII Expoactiva Nacional

"Toda Sudamérica está mirando más al Paraguay"

El incremento de las ventas de maquinaria forrajera en los dos primeros meses de 2017, en relación a igual lapso de 2016, y el aumento de la comercialización de equipos que se concretó en el 10° Encuentro Mary realizado el sábado pasado, "son claros indicadores de que, pese a todo, el productor no afloja e invierte para producir más y mejor", remarcó Luis Aberastegui, director de Mary SRL."Este año nos acompañaron 1.000 personas, fue un récord de público, es otro buen síntoma", reflexionó el empresario a El Observador Agropecuario.Explicó que en 2015 las ventas de los equipos que diseña, comercializa y respalda esta empresa con sede en Santa Catalina, Soriano, descendieron 10% en relación al año récord de 2014. En 2016, con respecto a 2015, se estuvo 3% por encima. Y en lo que va de 2017 los registros son mejores a los de 2016, en un 40%.Por lo tanto, "las perspectivas son alentadoras y es bueno que se diga porque, en algo comprensible, el ánimo no ha sido bueno por todo lo que ha estado soportando el sector lechero".El día del Encuentro Mary se concretó la venta de 24 implementos, la gran mayoría mixers, lo que contrasta con las cuatro ventas que se realizaron en la jornada del año pasado.Añadió que "como empresa, estamos dejando atrás el mal momento que todos hemos tenido. Un dato que da orgullo mencionar es que en mixers, en 2016 y según registros de la Dirección Nacional de Aduanas, ingresaron al país 58 unidades de 18 marcas extranjeras, y al mismo tiempo, Mary –cuya producción es 100% nacional– comercializó 111 unidades, captando 65% del mercado".Todo eso se indicó en el marco de la realización de un nuevo Encuentro Mary, el sábado 25 de febrero. "Es una alegría y, a la vez, una enorme responsabilidad recibir a cientos de productores en nuestra casa", manifestó Aberastegui, contento por el récord de público y de ventas.Hace 10 años, cuando se hizo la primera edición, "lejos estuvimos de imaginar el vuelo que iba a tomar esto. Como siempre destacamos, los productores nos tiran ideas y es trascendente escucharlos, tanto que uno de ellos, Raúl Lago, hizo una sugerencia a partir de la cual nació la idea del Encuentro Mary", recordó.Las dos primeras ediciones se desarrollaron en la cabaña La Palma, de los hermanos Tornielli. Desde la tercera hasta la actualidad cada encuentro se hizo en el predio lindero al complejo industrial, en Santa Catalina, a la altura del km 196,500 de la ruta 2."Siempre fuimos agregando algo, cambiando, innovando, para mantener el atractivo", dijo.Este año esas innovaciones fueron dos, en horas de la tarde, una visita al tambo modelo de la cabaña La Flamenca, con más de 1.000 vacas en ordeñe, y la visita al feedlot de Kilafen, un encierro modelo en un negocio exportador de carne con marca propia a una cadena de restaurantes en EEUU.Durante la mañana se hizo además uno de los lanzamientos de la Expoactiva Nacional."Que cada año la gente de la Asociación Rural de Soriano (ARS) nos acompañe es un clásico y es un momento muy especial para nosotros", comentó.De inmediato, agradeció la presencia de productores uruguayos y del exterior, de proveedores de materias primas nacionales y del exterior, de proveedores financieros y de colegas industriales también presentes.Señaló como un gran valor la asistencia de autoridades, entre ellas el presidente de la ARS, Felipe López; el presidente de Prolesa, Álvaro Quintans; el presidente de Proleco, Erwin Klaassen; el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, Rodolfo Braga; el presidente del Instituto Plan Agropecuario, Mario Pauletti; y el intendente de Montevideo, Daniel Martínez.A propósito de lanzamientos, al mediodía se realizó el anuncio de un proyecto de inversión en el Chaco, en Paraguay, a cargo de representantes de tres cooperativas de productores de esa región. Como se puede ver en una de las notas en la página 7, involucra hasta el trazado de una nueva ruta que unirá Brasil con el Pacífico.Desde la hora 9 se desarrolló la muestra estática de toda la línea "cero km", con un sector exclusivo para exhibir y comercializar unidades usadas garantidas. En la activa hubo demostraciones de cinco nuevos productos (ver página 7) y seis estaciones técnicas con información y/o demostraciones relacionadas con la eficiencia productiva para que todos los productores pudieran hacer consultas: una sobre cardanes y transmisiones de los mixers, otra sobre los sinfines de los mixers, otra sobre las balanzas de los mixers, otra sobre los cargadores y distribuidores frontales y todos sus accesorios, otra sobre prevención de accidentes de trabajo a cargo de Adriana Abreu y la última sobre nutrición animal a cargo de Yamandú Acosta.En el predio, para facilitar la concreción de negocios y aprovechar los descuentos –15% por pago contado y 10% por pago con cheques diferidos– estuvieron los equipos gerenciales de cuatro instituciones bancarias: BBVA, BROU, Santander y Scotiabank, brindando tasas especiales y procedimientos ágiles para cerrar los acuerdos. También estuvo el equipo de Prolesa brindando las tradicionales 36 cuotas y la gente de Proleco. Esos descuentos continúan vigentes para quienes cierren los acuerdos antes del 10 de marzo. "Son descuentos superiores a los que hacemos todos los años, para darle una mano a los productores que, sobre todo en el sector lechero, vienen de dos años muy complicados", comentó.Quienes adquirieron mixers en la jornada "mixers eficaces, negocios eficientes" se llevaron de obsequio un análisis de Auditoría de Alimentación, gentileza de Nutrisur. Hubo sorteos, un almuerzo criollo con show y quienes concurrieron se llevaron una invitación gratis para visitar la Expoactiva Nacional y un vale de descuento del 5% para cargar combustible en la ANCAP de Santa Catalina.El 10° Encuentro Mary, destacó Aberastegui, "fue especial, porque celebramos esos 10 años en un momento de crecimiento, dentro y fuera de fronteras. Ya exportamos a Paraguay y pronto lo haremos a otros mercados, como Ecuador y Bolivia. Pero, además, en la Expointer de Esteio el año pasado, en Porto Alegre, el jurado del concurso de tecnología Mejores de la tierra, que organiza la multinacional Gerdau, nos entregó dos premios tremendos. Por un lado, el trofeo de plata al Mixer Vertical M85 en la categoría agricultura familiar. Considerando que el de oro fue para un vagón forrajero, nuestro mixer es el mejor de Sudamérica. Además, nos dieron otra distinción por la calidad de nuestro servicio de posventa, de acuerdo a la encuesta que el jurado realizó entre los clientes. Todo eso es gracias al fenomenal equipo que tenemos en la empresa, a los 50 funcionarios que se esfuerzan los 365 días del año, son el capital más fuerte que tenemos, tanto que hay técnicos del exterior que llegan cada año a capacitarse en las jornadas que Mary organiza".Aberastegui dijo también que Alberto Ríos –encargado técnico y de diseño de la empresa– "tiene la orden y es su sentir el fabricar máquinas robustas, sencillas de manejar, totalmente eficaces para los productores".En ese marco, reflexionó que la cuenta a hacer es cuánto se evita el productor de pérdida por una rápida respuesta del servicio de posventa para que el equipo no esté parado y siga la producción en un rodeo lechero o en un feedlot: "El 98% de las reparaciones las hacemos dentro de las 24 horas, un implemento Mary puede costar un poco más, pero siempre termina siendo más barato, con la mejor relación costo/beneficio".En su exposición, recordó que hace 20 años era impensable que una empresa nacional fuera líder en su rubro, como lo es Mary, y que cuando asumió la dirección de la empresa el 26 de diciembre de 2013 junto a su hermano Gustavo "podían haber dudas en algunos productores, pero yo llevaba 27 años en la empresa y Gustavo 20, pusimos lo nuestro, los funcionarios nos acompañaron y los clientes también, los de siempre y muchos nuevos".Gustavo Aberastegui, por su parte, fue quien presentó los cinco nuevos productos y destacó que "en Mary cada productor adquiere lo que realmente necesita, se lleva lo justo y lo necesario"."Vino más gente, hubo más ventas, el ánimo es mejor sin que eso signifique que todo esté bien, pero las cosas mejoran y eso nos hace bien a todos; a las industrias, a los productores y a toda la sociedad", concluyó Luis Aberastegui.La compañía Mary SRL ( www.mary.com.uy ) ha exportado en estos últimos dos años varios equipos forrajeros hacia Paraguay, sobre todo mixers. La próxima semana exportará a ese mercado una pala frontal. Este año, según negocios ya encaminados, la empresa ingresará al mercado boliviano y también al ecuatoriano. Las exportaciones involucran no solo los equipos que se comercializan, también el servicio posventa y la capacitación correspondiente para los operarios de los clientes del exterior.personas... concurrieron a la 10a edición del Encuentro Mary, lo cual fue un récord.ventas... de implementos fueron concretadas el sábado 25, en otro récord en los 10 años de actividad.Felipe López, presidente de la Asociación Rural de Soriano (ARS), representó en el 10° Encuentro Mary al equipo organizador de la 22a Expoactiva Nacional, la tradicional muestra de tecnología que se realizará del miércoles 15 al sábado 18 de marzo en el predio El Túnel, ubicado en el km 255 de la ruta 2.López, tras agradecer la oportunidad que Mary SRL le sigue brindando a la ARS para hacer una de las presentaciones de cada Expoactiva, indicó que "además, esta empresa cada año está en la Expoactiva, apoyando, ayudando, dando alguna mano con un tractor o lo que sea, enalteciendo lo que es la Expoactiva"."Mary es un ejemplo claro de lo que buscamos en la Expoactiva, una empresa con sacrificio, me gustó que hayan remarcado eso de trabajar los 365 días del año, porque es así y nos parece que esa es la forma de sacar las cosas adelante cuando la mano viene complicada, con trabajo y sacrificio".López recordó que en www.expoactiva.com.uy está el programa completo de las actividades, tanto las que se desarrollarán a nivel de la activa como en la sala de conferencias, más el listado de las firmas expositoras.Participarán 300 empresas nacionales y del exterior, representantes de más de 750 marcas de productos y servicios para el sector de los agronegocios Una de las novedades será la realización de la primera Ronda de Negocios Internacional Agroindustrial.Una vez más aquel productor que quiera visitar la Expoactiva podrá hacerlo en forma gratuita tramitando una invitación ante cualquiera de las firmas expositoras.El jueves 9 de marzo, en el Edificio Mercosur, se hará el lanzamiento formal de la 22a Expoactiva Nacional.Es un proyecto creado en el departamento de Boquerón por las cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland. Comprende diversas obras de gran dimensión y estamos en la búsqueda de inversores. Lo presentamos en diciembre a empresarios uruguayos que viajaron a Paraguay, gracias a una invitación del embajador uruguayo, y ahora acá gracias a la invitación de esta empresa uruguaya.Hay muchos uruguayos que ya tienen estancias en Paraguay, que tienen empresas, que han invertido en el Chaco y en otras regiones, y sí son una referencia para el proyecto.Pioneros del Chaco –se llama así en homenaje a los colonizadores de esa zona– es una sociedad anónima fundada por las tres cooperativas, pero con acciones abiertas, cualquier puede entrar. La idea es crear entre todos un gran Chaco sudamericano, que no solo sea el Chaco paraguayo. Es una zona estratégica muy interesante para la producción y la industria. Por ejemplo, hay una pista lista pero buscamos inversores para instalar un gran aeropuerto pensando en pasajeros, pero sobre todo en cargas. Es una buena zona para instalarse representantes y distribuidores de marcas y servicios, habrá un centro logístico de mercadeo, un gran hotel, un salón de eventos, un predio de exposiciones y un estadio, eso entre otras obras.Principalmente son cooperativas de productores ganaderos, cada cooperativa posee un frigorífico y desde esos frigoríficos se exporta a mercados de todo el mundo. En segundo lugar está la agricultura y en tercer lugar la lechería, aunque del Chaco sale el 50% de los lácteos que se producen en Paraguay, en una zona donde hay además otras cooperativas que trabajan muy bien, las alemanas, las menonitas.Paraguay es muy interesante para los inversionistas, hay muchas facilidades y buenas ventajas y mucho espacio. Toda Sudamérica está mirando más al Paraguay. Precisamos inversores en un Chaco que está abierto al desarrollo de muchos proyectos.Según se informa en el portal www.pionerosdelchaco.com , se realizará una actividad de campo en el predio de 250 has que posee Pioneros del Chaco SA, "un emprendimiento líder proactivo y lucrativo que desarrolla, ofrece y ejecuta proyectos en el sector económico y de servicios".