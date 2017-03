Recría en cuota 481 perdió sobreprecio

Los negocios con destino a la cuota 481 para la Unión Europea (UE) han sufrido este año un descenso en el valor del kilo producido de US$ 0,30, a raíz de la incertidumbre creada por los reclamos de EEUU, reveló a El Observador Agropecuario el integrante de la consultora APEO, Diego Varalla.





Explicó que el valor del kilo producido en la ganadería se forma entre el precio del ganado que compra el productor y el kilo que vende, y se expresa sobre la producción de carne que se hace de cada animal.





En ese sentido, hasta el año pasado comprar un ternero o recriar un ternero del propio establecimiento con destino a un novillo de la cuota 481 generaba US$ 0,30 centavos más del valor del kilo producido en relación a una invernada tradicional de ternero a novillo gordo.





Esta situación estaba determinada fuertemente por el sobreprecio que tenía el novillo de cuota, de US$ 1,85 a US$ 1,90 por kilo por los novillos recriados de 370 kilos respecto a lo que era el valor de este animal gordo.





Se perdió el valor diferencial de US$ 0,30 por kilo producido para la cuota de carne 481







Por lo tanto, hasta el año pasado recriar un ternero para esa cuota europea era un negocio que redituaba US$ 0,30 por kilo en relación a una invernada tradicional. Hoy en la nueva realidad de incertidumbre que se ha creado con ese negocio para la UE, la propuesta de quienes compran esos novillos es de US$ 1,60 por kilo, dijo Varalla.





Quiere decir que comprar un ternero entre US$ 2,10 y US$ 2,15 el kilo y vender un novillo recriado a US$ 1,60 genera prácticamente el mismo valor de un kilo producido, que comprar un ternero y vender un novillo gordo a fin de año, por ejemplo.





De esta manera se está produciendo una baja en el valor del Producto Bruto ganadero, considerando que el valor del kilo producido por producción de carne hacen al Producto Bruto ganadero, explicó el integrante de APEO.





En consecuencia, si la producción de carne se mantiene al tener menos valor del kilo producido se presenta un descenso en el Producto Bruto. "Que es la situación que está preocupando a las empresas ganaderas en la actualidad", afirmó Varalla.





