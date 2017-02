Redes sociales: ¿cuáles son las oportunidades para las marcas?

Influencers

Un jugador clave dentro del mundo de las redes es el influencer. Esas personas, siendo famosas o no, por alguna razón llegan a obtener miles de seguidores fieles. Spotlike es la herramienta uruguaya que conecta marcas con influencers para realizar un contenido con ellos. Uno de sus fundadores, Nicolás Ovalle, contó que se preparan para comercializar en Argentina dentro de dos meses y que cualquier Youtuber de ese país podrá formar parte de Spotlike. Si bien Spotlike no participa de la creatividad, según Ovalle, se busca siempre defender su contenido: "El aporte creativo del influenciador es muy importante para llegar de manera efectiva a su público. No queremos destruir todo lo que construyeron en sus redes".