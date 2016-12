Regalos de Navidad made in Uruguay

Se acercan las fiestas y todos enloquecen buscando opciones para agasajar a familiares o amigos.

En Ministerio de Diseño hemos investigado algunas alternativas disponibles en nuestro mercado, con el plus de ser de industria nacional.

Moda, libros, gastronomía, experiencias, deporte o tiempo libre, siempre puede encontrarse una atención original que hable de un genuino afecto y conocimiento por el destinatario, y de paso, fomentar una industria como la del diseño uruguayo, en franca expansión.

Para el amigo Foodie /Gourmand

Unas cuponeras para Club de chefs recientes ganadores del premio Emprendo 2016, para librarse de la cocina pero no del placer de disfrutar platos gourmet de los mejores cocineros, en casa.

Para niñas/mujeres

Línea de Tratamiento de piel The Chemist Look by Florencia Jinchuk