Regasificadora le dejó reclamos a Gas Sayago por US$ 21,7 millones

El balance de ANCAP correspondiente a 2016 da cuenta que a Gas Sayago se le han iniciado reclamos ante la Justicia por el proceso de la construcción de la planta regasificadora por US$ 21,7 millones. Se trata de acciones presentadas por empresas y trabajadores.





En el informe dirigido al directorio de ANCAP referente a la auditoría de los estados financieros individuales del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 –elaborado por la consultora KPMG– hay un capítulo destinado a contingencias relacionadas con Gas Sayago (empresa compuesta por ANCAP y UTE, encargada de la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto de regasificación en Puntas de Sayago).





Allí, se expone que diversas empresas han citado a GNLS (consorcio local conformado por GDF Suez y la empresa japonesa Marubeni, y encargado del desarrollo de la regasificadora), Gas Sayago, GDF Suez, Marubeni, UTE y ANCAP, señalando que "tanto Gas Sayago como GNLS realizaron acciones y omisiones que indujeron a error en relación al estado real del proyecto, lo cual les indujo a efectuar contrataciones con OAS (empresa brasileña contratada para la construcción del proyecto) que luego fueron incumplidas".





El documento informa que el monto reclamado por esas empresas asciende a US$ 16,9 millones más intereses y $ 14,7 millones (US$ 493.257, tomando el tipo de cambio de cierre de 2016). La consultora explica que se efectuó una audiencia de conciliación, no habiéndose logrado un acuerdo entre las partes. El informe añade que, a su vez, otra sociedad anónima cita a Gas Sayago, Ministerio de Industria, UTE y ANCAP por su participación por el cese de actividad de OAS (constructora de la regasificadora), con la consiguiente falta de pago de facturas diversas. El monto reclamado en este caso fue de US$ 1,3 millones. También hubo audiencia de conciliación sin acuerdo.





Ante esos hechos, KPMG señaló que "a la fecha de la emisión de los presentes estados financieros Gas Sayago no ha sido notificada de ninguna demanda por las acciones indicadas anteriormente, con lo cual existe un alto grado de incertidumbre al respecto".





Gas Sayago ya tiene una sentencia en contra en primera instancia que lo condena a pagar

US$ 60.000 a un pescador artesanal, informó a El Observador el abogado Mauricio Fioroni. Ese trabajador formaba parte de un grupo al cual Gas Sayago se había comprometido a indemnizar ya que la construcción de la regasificadora les impedía cumplir sus labores en la zona de Puntas de Sayago.





Pero luego de eso, Gas Sayago le retiró la indemnización porque el trabajador formó parte de una manifestación en defensa de la pesca artesanal. Ante esa situación, se presentó en la Justicia que en primera instancia le otorgó la razón.





Además de empresas, se incluye en el informe de KPMG detalles de acciones iniciadas por trabajadores. En el punto donde se mencionan los procesos judiciales relativos a reclamos laborales se explica que existen 17 en materia laboral iniciados contra diversas empresas, principalmente la constructora OAS y GNLS, y a su vez, en forma directa o subsidiaria contra Gas Sayago. Los montos pretendidos por los denunciantes ascienden a $ 86,3 millones

(US$ 2,9 millones) y US$ 61.914.





La consultora dijo que correspondía aclarar en este punto que Gas Sayago no ha sido empleadora de ninguno de los reclamantes.





En otro capítulo, se indica que Gas Sayago, junto con el Ministerio de Industria, UTE y ANCAP fueron citados previo a un eventual juicio por el no pago de la servidumbre del gasoducto y por daños y perjuicios durante su instalación. El total del reclamo fue por US$ 88.000. A su vez, se informó que al cierre del ejercicio existían 27 procesos administrativos por un total de $ 49 millones

(US$ 1,6 millones) que podrían derivar en procesos judiciales.





Anteriormente, Gas Sayago tuvo que atender reclamos laborales. A mediados de 2015, la empresa se hizo cargo de contemplar la situación de unos 200 trabajadores que habían quedado desempleados cuando finalizó el acuerdo contractual entre GNLS y la constructora OAS. Ese grupo de trabajadores no contaban con los jornales necesarios para acceder al seguro de desempleo.





El diputado del Partido Nacional Pablo Abdala, integrante de la comisión investigadora sobre la planta regasificadora instalada en el Parlamento, dijo a El Observador que en las primeras audiencias realizadas se pudieron constatar irregularidades en el proceso de adjudicación de la regasificadora.

"Se actuó con apresuramiento cuando se adjudicó la obra. Además, Gas Sayago asumió riesgos adicionales no previstos", dijo. Indicó que varias de las empresas reclamantes por la continuidad del proyecto en Puntas de Sayago comparecerán ante la comisión investigadora. Recordó que Gas Sayago pagó por concepto de salarios US$ 2 millones por año y contrató consultorías de "todo tipo y color".





Un "hito" que no se pudo culminar

El 1° de octubre de 2013, el gobierno firmó el contrato con GDF Suez para la construcción y puesta en funcionamiento de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Ese día, el entonces ministro de Industria, Roberto Kreimerman, señaló que el acuerdo con la multinacional era un "hito" para el país. El consorcio GNLS (conformado por GDF Suez y Marubeni) contrató a la brasileña OAS para la construcción de la planta. Pero hubo desavenencias técnicas entre ambas y a principios de 2015 a OAS se le rescindió el contrato. El 30 de setiembre de ese año, la actual ministra de industria, Carolina Cosse, anunció el fin de la vinculación contractual con GNLS.

