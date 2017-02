Renuncia de fiscal generó revuelo pero no frena la causa ANCAP

"¿Cómo está?", le preguntó ayer una periodista al fiscal de Corte Jorge Díaz . "Bien, por decir algo", le respondió el magistrado. Ese "bien" a medias se debía a la nota que recibió en la tarde del miércoles 15 por parte de la fiscal de Crimen Organizado María de los Ángeles Camiño donde solicitaba su traslado. La nota tenía adjunto un certificado médico. El estrés generado por las causas que llegaban a su fiscalía –que había asumido hace poco más de un año- no era lo mejor para problema de salud que está padeciendo.





Si bien la decisión le pesó, Díaz no tuvo otra alternativa que aceptar el pedido de Camiño. "Lo más rápidamente posible vamos a acceder a esa solicitud y designaremos otro fiscal", indicó en conferencia de prensa. Desde la mañana de ayer, la tarea del fiscal de Corte ha sido, básicamente, leer currículum de fiscales. El objetivo es que el nombre del sustituto de Camiño se resuelva hoy viernes, cuando falta menos de una semana para la primera audiencia por la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP. El caso era llevado adelante por Camiño y la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu.





El revuelo que generó la solicitud de Camiño en la Fiscalía General de la Nación no se replicó en el juzgado de la calle Bartolomé Mitre, donde funciona Crimen Organizado. Larrieu no quiso dar ningún paso hasta que la Fiscalía le comunique cuál será el remplazo. Por ese motivo, hasta el momento la audiencia por ANCAP fijada para la semana que viene se mantiene. "No tenemos ninguna solicitud de suspensión. Hay que esperar a que se haga la designación y ver qué dice la Fiscalía", dijo la magistrada a El Observador.





Fiscal y jueza habían tenido una diferencia en el caso ANCAP cuando se fijó la audiencia. La solicitud de Camiño fue que los citados fueran convocados como testigos. De esa manera, están obligados a brindar una declaración veraz, porque de lo contrario pueden incurrir en falso testimonio, y no tienen por qué tener asignado un abogado. En cambio, Larrieu los citará como indagados, lo que no los obliga a declarar acerca de todo lo que se les pregunta y tienen el derecho a concurrir con un abogado.

Larrieu dijo en declaraciones al semanario Búsqueda la semana pasada que la intención es dar "mayores garantías" a quienes pueden ser "eventualmente imputados por un delito".





El fiscal Díaz dijo ayer que aspiran a que la causa "avance lo más rápida y profundamente posible". "Que caiga quien caiga. Queremos llegar hasta el final", sentenció y se lamentó: "Nosotros no esperábamos este desenlace".





Perfil

En los currículum de fiscales que está leyendo, el fiscal de Corte busca dar con "el perfil" para Crimen Organizado. ¿Qué significa eso? Según explicó, debe ser un magistrado que se haya capacitado en el área, que haya participado de casos complejos y que tenga "cierta trayectoria". Según pudo saber El Observador, uno de los nombres que más suena es el del fiscal Luis Pacheco, que cumple el rol de inspector de los demás fiscales. Antes de ese cargo –que existe desde 2013–, había sido fiscal penal de Maldonado.





Otra posibilidad es que un fiscal penal sea designado para Crimen Organizado y Camiño ocupe su turno. Lo que se descarta es que el lugar que deja vacante Camiño sea ocupado por un fiscal que haya estado en Crimen Organizado pero que se haya ido.





El pedido de traslado de Camiño llegó en plena implementación de la reforma del Código del Proceso Penal, que prevé que los fiscales cambien su rol y pasen a ser quienes lideren las investigaciones, con directrices generales que serán ordenadas por la Fiscalía de Corte.





Reacciones

Sorpresa y preocupación fueron las reacciones generadas dentro de la oposición luego de enterarse del pedido de Camiño. El miércoles 15 por la noche, el fiscal de Corte se comunicó con algunos de sus integrantes y con el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para comunicarles lo sucedido. Díaz dijo que los llamó luego de recibir consultas de periodistas, "para que no se enteraran por un medio de prensa".





El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo al programa Inicio de Jornada de radio Carve que la situación genera "mucha preocupación" ya que ocurre a una semana de que inicien las primeras audiencias del caso. "Estamos en febrero, la denuncia se presentó el 19 de abril, y cuando por fin aparecen las primeras citaciones ocurre este episodio. Llama la atención y nos hace estar muy alertas con lo que ocurra en este próximo tiempo", dijo. Por su parte, el senador Álvaro Delgado dijo a El Observador que seguirán de cerca la resolución de la Fiscalía. "Es un tema en el que obviamente vamos a prestar mucha atención a cómo la Fiscalía y la Justicia actúen, siendo respetuosos de la independencia de los poderes pero teniendo claro que vamos a exigir todas las garantías", sostuvo.





En tanto, el abogado del vicepresidente de la República y expresidente de ANCAP, Raúl Sendic, Gúmer Pérez, dijo a Telenoche que la noticia "sorprendió" "porque ya estaban dispuestas las audiencias y la fiscalía había dispuesto la declaración de una serie de testigos".





Otro casos de Camiño en Crimen Organizado

Pluna

Cuando la fiscal Camiño asumió en lugar de Juan Gómez, debió tomar la investigación por corrupción en Pluna, por la que fueron procesados el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el empresario Matías Campiani. La jueza del caso, María Mainard, anuló unas pericias contables sobre el caso en opinión contraria a la de la fiscal, en una de sus últimas actuaciones.





Ruta del dinero K

La investigación en Argentina sobre la llamada "ruta del dinero K", por la que se procesó al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, tiene su pata local y la fiscal a cargo es, hasta el momento, Camiño. La Justicia uruguaya ordenó embargar el campo El Entrevero, en Maldonado. La semana pasada Camiño y la jueza María Helena Mainard se reunieron con los magistrados argentinos que llevan el caso para intercambiar información.





Eugenio Figueredo

Otro caso heredado del fiscal Juan Gómez fue el que derivó en el procesamiento con prisión del expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por los delitos de estafa y lavado de activos. Pocas semanas antes de dejar su cargo, Gómez había llegado a un acuerdo con Figueredo para que tuviera una pena no mayor a seis años.





Operación Lava Jato

Otra causa internacional que también es investigada en Uruguay a través del juzgado especializado en Crimen Organizado, y que tenía como fiscal a Camiño, es el conocido como Operación Lava Jato, de Brasil, que investiga presunto lavado de dinero por corrupción en la empresa Petrobras. La Justicia uruguaya indaga si hubo lavado de activos en el país en ese marco.





La fiscal del caso Milvana Salomone María de los Ángeles Camiño fue designada fiscal especializada en Crimen Organizado en noviembre de 2015, como reemplazo de Juan Gómez, quien se desempeña en la fiscalía Penal de Primer Turno. Camiño comenzó a trabajar como fiscal en Montevideo en 2012. Camiño fue fiscal penal durante la investigación del secuestro de la ginecóloga Milvana Salomone en 2015. En agosto de ese año, cuando los cabecillas de la banda que la secuestró ya estaban presos, pidió a la jueza del caso, Dolores Sánchez, que volviera a citarlos por nueva información aportada por la Policía.

