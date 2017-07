Reportan nuevos problemas con HBO Go por Game of Thrones

HBO GO es la plataforma del canal de televisión premium para ver el canal en vivo u on demand, y se puede contratar tanto a través del operador de cable como de forma independiente a través de Google Play y App Store. El canal publicó en su cuenta de Twitter que se trabajan para solucionar el problema y confirmaron que hay usuarios que no pudieron acceder al nuevo episodio. Embed pic.twitter.com/0LW8217MZF — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) 24 de julio de 2017 Según reportaron usuarios de las redes sociales, las personas que entran a la plataforma para ver el estreno se encuentran con una pantalla negra que les informa del error. Embed #HBOGo @HBOLAT estafadores! Aguante @NetflixLAT!!! pic.twitter.com/sCueUseLks — Soledad (@SoledadPurita) 24 de julio de 2017





Un nuevo capítulo de la séptima temporada de la serie Game of Thrones se estrenó este domingo a las 22 horas. Sin embargo, la aplicación de streaming de HBO , HBO GO, no aguantó la alta demanda de los usuarios y colapsó. Esto ya había ocurrido la semana pasada , cuando se estrenó el esperado primer capítulo.