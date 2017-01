Residente destrozó a Trump: lo catalogó de "ridículo y payaso"

René Pérez Joglar, también conocido como Residente, dejó de lado su proyecto de años denominado Calle 13 para embarcarse en un proyecto como solista que une un documental, un disco y un libro. En el marco de esa situación personal, Residente concedió una entrevista a El País de Madrid en la que aprovechó para hablar de estas nuvas fronteras artísticas y en la cual, de paso y como era de esperarse, aprovechó para pegarle al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

"Trump ganó porque las elecciones de Estados Unidos no tienen ningún sentido". Así comenzó Residente su respuesta a la pregunta por Trump, para luego continuar explicando que, si bien en Estados Unidos no existe una dictadura, el pueblo no es quien elige sus gobernantes. "Si fuera así, hubiera ganado Hillary Clinton porque tuvo más votos", dijo el músico.

Residente, además, calificó al nuevo líder del país norteamericano como un "racista, que habla muy mal de las mujeres, un negociante que no sabe hacer nada". El portoriqueño aseguró que la única prioridad de Trump "es el negocio, más que ayudar socialmente a la gente. Lo positivo es que se hace evidente que Estados Unidos es racista y eso ayuda a que se trabaje en el problema. Cuando estaba Obama era el mismo racismo, seguían siendo los más racistas del mundo. Ahora con Trump, la gente se va a manifestar, a mover".

Sin embargo, el cantante estableció que en parte es positivo que "Estados Unidos tenga a un presidente que les baje el autoestima un poco", de manera que puedan "darse cuenta de que viven en una burbuja y que tienen a un presidente que a los ojos del mundo es un payaso (...) ahora tienen al presidente más ridículo y más payaso del mundo".

Residente también se expresó sobre la independencia de su país natal, Puerto Rico, de Estados Unidos, tema en el que ha sido recurrentemente defensor. "A Estados Unidos le conviene que seamos lo que somos. Estamos en bancarrota y no lo pueden decretar como tal. Nos tienen clavados con eso y están buscando maneras de mantenernos esclavos toda la vida, lo mismo con nuestros hijos y nuestros nietos. La situación es complicada, pero yo creo que va a haber una luz al final del túnel. Algún día Puerto Rico será independiente", expresó el cantante a El País de Madrid.

El video de su último trabajo se publicó el pasado viernes 13 de enero en Youtube y se tituló Somos anomales.

Aclaración: el video contiene imágenes explícitas y material gráfico.

