Retoman caso Santa Lucía para indagar robo de banderas

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó este lunes en rueda de prensa que hay una "investigación a fondo de lo que está pasando que está facilitada por la video vigilancia". "Nosotros dijimos en su momento que el comienzo de la video vigilancia era el comienzo de la solución pero no inmediata. La base de datos está creciendo y van a ser cada vez más los lo que no puedan ingresar al campo de juego Estamos siguiendo un camino, lo hemos marcado claramente. Ya ahora hay una mejora importante.", señaló Sobre las declaraciones del hincha procesado sin prisión el viernes 26, Bonomi sostuvo que "que lo que se dice en la Policía después no se dice en la Justicia pasa muchas veces".