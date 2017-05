Retrato de la gran obra tanguera

Pasados los grandes homenajes a La Cumparsita por su cumplido centenario, el tango más reconocido del mundo continúa siendo objeto de investigación y celebración. En esta ocasión el músico y compositor Alberto Magnone decidió enfocarse en la creación de la famosísima obra de Gerardo Matos Rodríguez, que aunque es conocida en todo el mundo, fue reversionada de diferentes maneras e incluida en películas y obras, siente que no es del todo valorizada en su país de origen.





El libro La Cumparsita. El tango universal fue lanzado esta semana por Palabra Santa, y su impecablemente diseñada edición tiene un claro objetivo internacional: no solo los textos están traducidos al inglés sino que la primera parte del libro se dedica profundamente a repasar la historia de ambos márgenes del Río de la Plata, sea la introducción del ganado por Hernandarias a la incipiente Banda Oriental, o los primeros asentamientos españoles y la llegada de los inmigrantes a La Boca.





"Me pareció una buena forma de publicitar no solamente La Cumparsita sino también hacer conocer a nuestro país a través de su cultura", dijo Magnone sobre su libro. "Para explicar el tango hay que explicar de dónde nació, de qué contexto histórico y cultural, y a partir de eso cómo se creó su obra más cumbre", agregó.





Este recorrido histórico se basa en una investigación del músico, que contó no solo con su propio conocimiento del tango y su conversación con expertos argentinos, sino también material de archivo brindado por la sobrina nieta de Matos Rodríguez, Rosario Infantozzi y del Museo y Centro de Documentación de Agadu.





De esta manera se incluyen valiosos documentos, como el contrato de compra de la obra por la editorial Breyer Hermanos en 2017 o fotografías personales de la familia Matos Rodríguez. Se recorren las vicisitudes legales por las cuales pasó la composición, y también algunas críticas que recibió de músicos, como Astor Piazzolla. Magnone expone sus argumentos, pero no comparte. "Es una obra maestra. El tango tiene muchas virtudes, y el libro hace un análisis en profundidad del porqué. Es una obra muy bien escrita aunque fue la primera obra que hizo Matos Rodríguez. Todos los que critican a La Cumparsita creo que no tienen ni idea de lo que están hablando", sentenció.





El tango universal reivindica además la injerencia que tuvieron artistas argentinos en la obra, como el compositor y director de orquesta Roberto Firpo, o los letristas Pascual Contursi y Enrique Maroni, además de recordar la controversia causada cuando la delegación argentina en los Juegos Olímpicos del 2000 usó La Cumparsita en la ceremonia de apertura.





"Lo que busqué fue superar esa polémica que me parece rídicula", afirmó el escritor. "En Uruguay lo único que se hizo fue poner una placa y nombrar una calle. Los argentinos han utilizado La Cumparsita porque es el tango más famoso del mundo. ¿Por qué no lo usamos nosotros? La polémica no sirve para nada, lo que sirve es hacer cosas por La Cumparsita y no quejarnos".





En este sentido, Magnone considera que este año de celebraciones debe servir de ejemplo para valorizar la obra en años venideros. "¿Vamos a esperar 100 años más para hacer algo con La Cumparsita?", se preguntó. "Espero que esto sirva para cobrar conciencia de que tenemos un bien importante que se puede mostrar al mundo".





Ficha

La Cumparsita. el tango universal Editorial: Palabra Santa Páginas: 240 precio: $ 950

