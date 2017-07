Ringo Starr y Paul McCartney tocan juntos de nuevo

Los dos exBeatles se reunieron para la flamante canción del baterista, We're on the road again

La canción habla sobre las giras y la diversión al estar en la ruta, y en ella colaboran además el cuñado de Starr, Joe Walsh (integrante de The Eagles), Steve Lukather de la banda Toto y Edgar Winter.





We're on the road again es parte del próximo Give More Love, que podrá escucharse completo a partir del 15 de setiembre. McCartney aporta su bajo y coros a la canción, que ya había sido anticipada en febrero por Ringo Starr con un mensaje de agradecimiento en Twitter.es parte del próximo disco del baterista y cantante,, que podrá escucharse completo a partir del 15 de setiembre.

Se trata del decimonoveno disco de estudio de Starr, que además cuenta con participaciones del guitarrista Peter Frampton y el músico y productor Don Was.





El disco incluirá además cuatro versiones regrabadas de éxitos solistas de Ringo: Back off boogaloo, Photograph, You Can't fight Lightning y Don't pass me by.

Ringo Starr y Paul McCartney estrenaron una nueva colaboración, una canción llamadaen la que los dos integrantes sobrevivientes de los Beatles vuelven a compartir estudio,algo que han hecho de forma recurrente desde que la mítica banda de Liverpool se disolvió en 1970.