Roberto Pettinato criticó al Indio Solari

Pettinato, exintegrante de la banda Sumo, dijo que Solari, por responsabilidad "algo tiene que hacer". "Garpás o lo que sea pero por lo menos presentate en el juzgado", afirmó. Y continuó: "Dudo tanto que vos te sientas mal. Creo que estás pensando más en cómo hacer un nuevo recital con la entrada un poquito más barata en homenaje", expresó en declaraciones que publicó el diario argentino La Nación

Embed CHOS ES...POR LO MENOS DEBERIA DEMOSTRAR ALGO MAS QUE SALUDAR FLIAS O LLEVAR FLORES AL VELATORIO.

SERIA BUENO DE SU PARTE INDEMNIZARLOS — ROBERTO PETTINATO (@rpettinato) 12 de marzo de 2017



El reclamo de "un gesto" económico hacia las familias fue seguido por Pettinato por un reclamo hacia el estilo de vida reclusivo de Solari, refiriendo a su obsesión por esconderse del público y el lujo en el que vive en el barrio bonaerense de Parque Leloir.





Pettinato también criticó la reacción del antiguo cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien publicó un comunicado en el que atacaba a la prensa, asegurando que estaba vendiendo "pescado podrido". El músico y conductor dijo: "Que digas en tu discurso 'la prensa vende pescado podrido'... La prensa puede ocultar, te puede llegar a ayudar porque vendés mucho y no conviene hacer mierda a un tipo que vende mucho. Acá hay dos muertos que están tirados en el piso, ¿cuál es el pescado podrido? Por ahí te echan la culpa a vos, si vos no lo organizaste no tenés la culpa vos".

Embed SI YO FUERA EL INDIO (REPITO: DIJO SI YO FUERA!!!) Y GANO LO QUE GANO POR LO MENOS LE DOY 5 MILLONES A LAS FLIAS QUE SUFREN HOY POR HOY — ROBERTO PETTINATO (@rpettinato) 12 de marzo de 2017



Además de criticar a la organización y al estado por lo sucedido el sábado en Olavarría, Pettinato señaló lo que produce Solari en su público como un problema, a pesar de que reconoció que los seguidores de Solari no son violentos ni peligrosos, sino todo lo contrario. "No sos un tipo admirable ni para mí ni para mucha gente del rock, menos para tus músicos que has matado de hambre y mucho menos para los que te conocen del gueto. Para la gente de afuera venís a ser un semidiós, pero vos sabés muy bien que no es lo que está pasando con vos. No es el Parkinson: son tus discos", concluyó.

Embed DESPUES DE LOS MENSAJES DE GENTYE DE OLAVARRIA QUE ME DICEN LO QUE ESTAN OCULTANDO Y HACIENDO ME QUEDE CORTO ANOCHE. MUY FLOJITO ESTUVE — ROBERTO PETTINATO (@rpettinato) 14 de marzo de 2017



Las repercusiones de los incidentes ocurridos en el recital del Indio Solari en Olavarría, Buenos Aires, se han extendido a colegas y comunicadores argentinos vinculados al mundo del rock. Uno de los que habló al respecto fue Roberto Pettinato, quien en su programa, que se emite por el canal C5N, criticó la reacción de Solari luego de la muerte de dos espectadores.