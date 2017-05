Rossi: "Hay cosas que suceden en Venezuela" que recuerdan a la dictadura uruguaya

"Hay cosas que me hacen recordar sí (a la dictadura). Experiencias muy negativas vividas por los uruguayos", dijo el ministro, consultado sobre el tema en el programa Quién es quién de Diamante FM.





Rossi dijo que "lamentablemente Venezuela está pasando por cosas que no generan libertad ni soluciones económicas para los venezolanos" como consecuencia de la "puja de posiciones" entre el gobierno y la oposición.





El ministro opinó que ese enfrentamiento "no favorece al pueblo venezolano" y que "hay un enfoque inadecuado" tanto del gobierno como de la oposición donde se prioriza "el todo o nada".





"He seguido el proceso venezolano, era un sueño para realmente resolver problemas de una enorme injusticia que abarcaba la mayoría de la población de Venezuela y he visto todo lo que se ha hecho para dar posibilidades a sectores totalmente olvidados pero eso que fue una parte del camino. Creo que ha perdido el rumbo y que no va en la dirección de continuar profundizando sino que podría decir todo lo contrario", señaló. En ese sentido, dijo que el "todo o nada" conlleva a la "confrontación, violencia y dolor" y sostuvo que eso "no es democracia".

"La lucha en la calle, la represión, no me gusta. Pero también es cierto que a veces las informaciones más subjetivas muestran que da la impresión de que hay quienes promueven ese tipo de enfrentamiento contra el propio gobierno instituido, por eso mi vacilación al no tener suficiente conocimiento. Pero que el proceso no es el proceso de profundización democrática que queremos los uruguayos no es ninguna duda", agregó.









