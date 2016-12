Ruralista asegura que frigoríficos tienen margen para pagar más por el ganado

Emilio Mangarelli, representante de la Federación Rural en la Junta directiva del INAC, y además presidente de la Sociedad Fomento Rural de Cardona, comentó que espera que se haya llegado a un equilibrio en el precio de los ganados para faena.

Consideró que el precio no tiene por qué seguir bajando más. Si bien reconoció que es cierto que el Índice Medio de Exportación cierra el año casi 12% por debajo del año pasado, señaló que los precios de las haciendas bajaron bastante más que eso. Por otra parte indicó que lo que no bajó fue el volumen de exportación carne.

"El índice muestra que el precio del novillo está un poco por debajo de lo que deberíamos recibir y el de la vaca está muy por debajo, por lo tanto creemos que los frigoríficos tienen margen para pagar algo más. Ahora esperamos que en este verano no nos afecte la sequía, para poder defender mejor los precios de los ganados", comentó el productor este jueves en entrevista con Agronegocios Sarandí, de radio Sarandí.

Sobre las perspectivas para 2017 comentó que si bien hay quienes dicen que el año que viene será peor que este, dijo que no es lo que muestran los índices y por lo tanto no hay que ser alarmista. "El precio internacional de la carne no ha bajado tanto como para estar alarmado", sostuvo.

Por otra parte, dijo que hay que esperar para ver cuál será la reacción del mercado luego de la asunción del próximo gobierno en Estados Unidos. A diferencia de lo que opinan muchos analistas, Mangarelli consideró que el gobierno de Trump será beneficioso para Uruguay.

Explicó que Uruguay no tiene beneficios arancelarios en el comercio con EEUU. "Tenemos una cuota de 20 mil toneladas pero estamos exportando por fuera de eso, y creemos que con la calidad que tiene la carne uruguaya podemos competir. Si se revén todos los acuerdos bilaterales como prometió el presidente electo en su campaña, eso nos podría beneficiar. Generalmente estamos en un juego de desventaja frente a los competidores y si Trump cumple su promesa habrá iguales condiciones para todos en ese mercado y en esa cancha no me preocupa jugar", afirmó.

En cuanto a la suba de las tarifas públicas anunciada en las últimas horas por el gobierno, el dirigente dijo que fue un "descarado el tarifazo, una barbaridad que perjudica a toda la sociedad y en particular al sector agropecuario", en un momento de precios bajos y altos costos.

Magarelli desestimó que la industria frigorífica esté preocupada por los altos volúmenes de ganado en pie que se exportaron este año. "¿Si estuvieran preocupados por qué si llamo para venderles un ganado ahora me dan entrada para la segunda quincena de enero?", se preguntó. Si el problema es que no tienen ganado las entradas tendrían que concretarse rápidamente, "además vemos que la faena es alta", dijo.

Señaló que los productores defienden la exportación de ganado en pie, porque si no fuera por este mercado serían aún peores los precios que los frigoríficos estarían pagando por los ganados. Y esa actividad permite marcar un piso de precios.

Magarelli recordó que la industria puede importar ganados para faenar, pero siempre que esa carne se venda en el mercado interno –mercado que representa el 30% del volumen de carne que produce Uruguay–, sin embargo eso no lo pueden hacer los frigoríficos exportadores.

