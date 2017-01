Rusia le propone plan estratégico a Uruguay

El próximo 15 de febrero el presidente, Tabaré Vázquez, desembarcará en Moscú y un día después estrechará su mano con el líder mundial del momento: Vladimir Putin.





La visita a Rusia no es una más en tanto que ese país no solo es un importante socio comercial de Uruguay, sino que además es uno de los principales actores del sistema internacional. Luego de la desintegración de la Unión Soviética, Rusia parece haber encontrado su momento en el escenario global otra vez. Y desde que movilizó tanques hacia Georgia en agosto de 2008, Moscú no paró de desafiar a Occidente y, principalmente, a los Estados Unidos.





Lejos de ese juego de dominio y poder, pero en el contexto de la membresía compartida en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que Vázquez se entrevistará con su par ruso. Sin embargo, para el gobierno ruso el encuentro no será una formalidad diplomática. El gobierno de Putin propuso a Uruguay la firma de un " plan estratégico " que apuesta a profundizar la cooperación en varias áreas, dijo una fuente del gobierno a El Observador.





Aunque todavía se trabaja para ultimar los detalles de ese plan, el gobierno uruguayo le dio la bienvenida a la iniciativa rusa.





El presidente estará tres días en suelo ruso y será acompañado de una delegación comercial que procura estrechar los negocios con ese país. Antes, el presidente visitará Finlandia y Alemania, donde Vázquez se entrevistará con la canciller Ángela Merkel.

