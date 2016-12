Rusia niega intervención a favor de Trump en las elecciones de EEUU

Dicen desde el Kremlin que las acusaciones "no se sostienen en ninguna información"

Rusia calificó el lunes de "gratuitas" las acusaciones de la CIA, después de que la agencia de inteligencia concluyera, según el Washington Post, que Moscú interfirió en las elecciones estadounidenses para favorecer al candidato republicano Donald Trump.

"En los medios se publican con una sorprendente regularidad informaciones procedentes de altos representantes de Estados Unidos y Reino Unido", declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Algunas de esas acusaciones no se sostienen en ninguna información, ni siquiera hablo de prueba. Parecen acusaciones gratuitas, no profesionales, que no tienen nada que ver con la realidad", dijo a la prensa.

Según un artículo del Washington Post publicado el viernes, que cita un informe de la CIA, Rusia intervino para que Trump ganara las elecciones. El diario aseguró que personas vinculadas a Moscú transmitieron al portal WikiLeaks unos correos electrónicos robados en las cuentas del Partido Demócrata y de John Podesta, exdirector de campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton, entre otros.

La CIA considera que Rusia quería que "Trump fuera elegido", indicó un alto responsable de inteligencia al Washington Post.

Trump tachó esas acusaciones de "ridículas" en una entrevista con la cadena Fox, y se burló de los analistas de la CIA que "son los mismos que decían que el expresidente iraquí Sadam Husein tenía armas de destrucción masiva".

En octubre, Washington ya había acusado a Rusia de haber orquestado varios ataques informáticos para influenciar la campaña presidencial.

