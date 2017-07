Rusia, sus intereses geopolíticos y las reacciones que genera

Su paso a una posición predominante a nivel geopolítico en los últimos años le ha abierto varios frentes internos y externos a la Rusia del presidente Vladimir Putin, con áreas de interés en todo el planeta.

Siria

Es una de las zonas donde más activo se ha mostrado el ejército ruso. El presidente ruso, Vladimir Putin, entiende a Siria como un bastión estratégico a nivel militar y comercial y su apoyo a Bachar al-Asad no se ha debilitado ni un ápice.



Irán

Es una de las alianzas quizá menos esperadas, ya que Putin está en buenas relaciones con otros países enfrentados a Irán, pero bascular contra el poder que ejerce Estados Unidos en la región es esencial y el relacionamiento entre Putin y el presidente iraní, Hasan Rohani, es casi perfecto.

Israel

Es una de las zonas donde más avances en las relaciones ha registrado Rusia. Hoy, la comunidad ruso parlante en Israel es la tercera en tamaño.

Además, el primer ministro israelí, Benjamin, Netanyahu ha aprovechado el acercamiento para presionar a Estados Unidos.





Estados Unidos

No se esperaba que el clásico rival geopolítico de Rusia fuera a continuar con las presiones y sanciones, pero más allá de la simpatía de Donald Trump por Putin, esta semana el Congreso estadounidense aprobó nuevas sanciones contra Moscú.Con la sombra de la sospecha sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016, las relaciones entre ambos países siguen siendo frágiles.

Unión Europea

Crimea

China

Latinoamerica

Rusia es quizás el gran contrapeso que tiene el bloque europeo, y probablemente uno de sus principales enemigos.Ahora que algunas de las propuestas más afines a la línea anti-europea de Putin (Geert Wilders en Holanda, Marie Le Pen en Francia) no llegaron al poder y que el efecto del brexit no parece propagarse, las relaciones entre componentes del bloque y Rusia al menos han vuelto a una cierta normalidad.Sigue siendo uno de los grandes reclamos de la comunidad internacional.La Unión Europea prohibió a sus socios la venta de artículos para esa región hasta que no cese el poder ruso sobre la zona, anteriormente parte de Ucrania.Rusia asegura que un referéndum se saldó con 96% de votantes pidiendo volver a estar bajo la égida del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin.Más allá de los sobresaltos históricos, ambas potencias están en un gran momento a nivel de relaciones diplomáticas. Una gran cantidad de acuerdos e inversiones han acercado a Putin y Xi Jinping.La semana pasada, además, ejércitos de ambos países realizaron ejercicios de maniobras conjuntos en el mar Báltico, lo que se tomó como una respuesta a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por sus movimientos en la zona.Más allá de los acuerdos comerciales y las buenas relaciones con países como Uruguay, Rusia tiene un ojo puesto sobre la situación de Venezuela.La semana pasada, el ministro de relaciones exteriores, Sergei Lavrov, había manifestado su apoyo a Nicolás Maduro y advirtió sobre intentos de "desestabilizar" la región por parte de Estados Unidos.

