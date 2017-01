"Salir de la droga fue más difícil que sobrevivir en la montaña"

Internas grupales

Fuente:

Qué significa sobrevivir, el miedo, la fe, la relación con su padre, el consumo de drogas y alcohol , entre otros temas, fueron el centro de una entrevista que la revista Viva del diario Clarín de Argentina le realizó al escritor y sobreviviente de la recordada tragedia de los Andes, Carlitos Páez.El escritor comentó que luego de la tragedia, se volcó a las drogas y el alcohol, lo que consideró fue "su cordillera más dura". "Para salir, tenés que conocerte a vos mismo. Y darse cuenta de quién sos es muy jodido", dijo. La solución, fue encontrar un grupo de contención en Narcóticos Anónimos, en donde comprendió que "el dolor compartido es menos dolor".En la entrevista, publicada este sábado, Páez también se refirió a la relación con su padre, el pintor y escultor Carlos Páez Vilaró -fallecido en 2014-, y las peleas entre ambos. "Los años de terapia me sirvieron para entender que yo iba por un carril y él, por otro. Papá era un gran egocéntrico. Pero terminamos con una excelentísima relación", agregó.Con 63 años, el escritor se considera como una persona "vital y pasional", y dice que no le tiene miedo a la muerte, sino que siente rabia. "Te corta proyectos", resumió.Las peleas entre los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, ocurrida en 1972, fue otro de los temas al que hizo mención Páez. "Siempre hay internas" comentó y añadió que "lo importante es que nos seguimos juntando a comer pizza con los chicos y los nietos".Puntualmente, hizo referencia a los comentarios sobre su pelea con otro de los sobrevivientes, el médico cardiólogo Roberto Canessa, y entre risas dijo: "Siempre decimos que Roberto no salió de los Andes, sino que lo echamos. A la gente le gusta ponernos el mote de apóstoles que bajamos de los Andes. Y nada que ver", sintetizó.