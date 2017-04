Sanabria inculpó a responsables de Cambio Nelson

Ante el juez de la causa Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli, que lo investigan luego de recibir casi 30 denuncias en su contra por estafa, libramientos de cheque sin fondo y apropiación indebida de depósitos informales que el cambio administraba, Sanabria inculpó a las dos personas que consideraba sus mano derecha en la empresa: a quien era el gerente general, Nelson Calvette y el contador Humberto Capote.

Sobre Calvette dijo: "El cambio se llama Nelsón por Calvette ¿Cómo no va a estar en conocimiento de todo". Calvette era la cara visible del Cambio Nelson incluso antes de que Francisco Sanabria heredara la empresa en 2015 de manos de su padre, el fallecido ex senador colorado, Wilson Sanabria.

A partir de esas declaraciones en la tarde de ayer, el juez ordenó detener e incomunicar a Calvette, Capote, y a otras dos contadoras que tenían bajo su responsabilidad la gestión del cambio, una de ellas era la encargada de reportar ante el BCU los controles antilavado.Los tres contadores son investigados por su papel en la elaboración de estados contables con los que, según el Banco Central, se buscó ocultar las operaciones informales de la empresa.

Los cinco indagados, incluido Sanabria, quedaron detenidos y volverán a ser trasladados hoy al juzgado, donde se espera otra larga jornada de audiencias y careos. En el caso de Sanabria pasó la noche en la seccional policial de Maldonado.

El juez tiene un plazo de 48 horas para pronunciarse. Si pasado ese plazo no resuelve deberá liberar a los indagados. En el caso de Sanabria ese plazo se vence mañana domingo después de las 9 y en el caso de los restantes indagados mañana en la tarde.

La jornada de ayer trascurrió en torno a la gestión de Sanabria al frente del cambio.

El empresario admitió que la operativa ilegal de Camvirey venía desde que lo dirigía su padre y confesó: "El cambio entró en una calesita financiera que no se pudo afrontar el pago a todos". Según los tres concursos que inició por las empresas las deudas superan los US$ 20 millones. Pero según dijo también tiene dinero para cobrar y pretende hacer frente a las mismas.

Durante la jornada de ayer la investigación también se centró en los aportes de la empresa Camvirey al BPS y por eso declaró también personal de la institución estatal.

También indagaron la operativa de las restantes empresas de Sanabria y en concreto lo interrogaron por su participacion en lasociedad titular de la radio FM Gente de Maldonado, ya que apareció un documento que demostraba que era el titular de una acción que representa el 50% de la empresa.

Algunas líneas de la investigación judicial

Giro y dinero

La Justicia intenta confirmar es si el empresario sacó US$ 2,5 millones del país antes de fugarse. A su vez, intentan clarificar por qué antes de irse a Estados Unidos dejó un bolso con US$ 250 mil a un amigo. Otra línea que indagana es la existencia de un cheque del Bank of America que fue emitido en Boca Ratón, un barrio lujoso de Miami, y que permitió develar que Francisco Sanabria tenía una cuenta en Estados Unidos a nombre de él y su esposa. La información fue recibida por la Justicia a través de un allegado a la familia del empresario. En Boca Ratón es donde se cree que Sanabria estuvo desde que abandonó el país.





Art Tower

Otra de las líneas gira en torno a la participación de Sanabria en torno a la construcción del edificio Art Tower. ¿Por qué? La torre está siendo desarrollada por una empresa en la que Wilson Sanabria, su padre, tenía 25% de las acciones. Días atrás, Vito Atijas, que es uno de los socios en el proyecto, indicó a El Observador que tuvo contacto con Sanabria padre (quien murió en 2015), pero no tiene ninguno con Francisco. De todas maneras, la Policía realizó un allanamiento en una oficina que Francisco Sanabria tiene en la Art Tower y encontró documentos y computadoras que el empresario había trasladado algunas horas antes de que definiera cerrar el cambio Nelson.





Lista

Durante uno de los allanamientos realizados a sucursales del Cambio Nelson, los investigadores obtuvieron la lista de los depositantes. De todos modos, la lista parece estar incompleta ya que tienen fecha de 2015 y 2016 y el servicio de depósitos se ofrece desde hace años.